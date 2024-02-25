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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات "زيرو" مازالت أقل من مليون جنيه .. اعرف الأسعار

5 سيارات مازالت اقل
5 سيارات مازالت اقل من مليون جنيه

يبحث الكثير عن سيارات جديدة لم تكسر أسعارها الرسمية حاجز المليون، وسط الزيادات المتتالية التي يشهدها قطاع هذا القطاع، ويضم السوق المصري العديد من الطرازات المتنوعة، سواء من ناحية العلامات التجارية أو من ناحية الفئات والتجهيزات.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الاسعار الرسمية لـ 5 سيارات مازالت اقل من مليون جنيه.

5 سيارات مازالت اقل من مليون جنيه

1 – بي واي دي F3 موديل 2024 

 

تضم السيارة محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، ينتج 108 حصان و145 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع عبر علبة تروس أوتوماتيكية للفئة عالية التجهيزات، بالاضافة إلى ناقل حركة مانيوال للفئة الأولى.

 

الاسعار الرسمية للسيارة بي واي دي F3 موديل 2024

 

الفئة الأولى مانيوال 2024 بسعر 750 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك 2024 بسعر 850 ألف جنيه.

5 سيارات مازالت اقل من مليون جنيه

2- نيسان صني موديل 2024 

 

تضم السيارة نيسان صني موديل 2024 ناقل حركة مكون من 5 سرعات  للفئة الأولى، بالاضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيكي الاداء من 4 سرعات للفئات الاخرى، مع محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 108 حصان، و134 نيوتن متر من عزم الدوران.

 

الاسعار الرسمية للسيارة نيسان صني موديل 2024

 

الفئة الأولى مانيوال 2024 بسعر 695,400 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك 2024 بسعر 726,500 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك 2024 بسعر 747 ألف جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك 2024 بسعر 761 ألف جنيه.

5 سيارات مازالت اقل من مليون جنيه

3 – ميتسوبيشي اتراج موديل 2024 

 

تأتي ميتسوبيشي اتراج موديل 2024 بمحرك 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، يمكنه انتاج قوة إجمالية قدرها 76 حصانا وعزم اقصى للدوران يبلغ 100 نيوتن متر، بالاضافة إلى علبة تروس أوتوماتيكية الاداء بتقنية الدفع الأمامي للعجلات.

 

الاسعار الرسمية للسيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2024 

 

تقدم السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2024 من خلال فئة واحدة وبسعر 915 ألف جنيه.

5 سيارات مازالت اقل من مليون جنيه

4 – شيري اريزو 5 موديل 2024 

 

تأتي شيري اريزو 5 موديل 2024 بمحرك رباعي الاسطوانات 1500 سي سي، ينتج 114 حصانا، و141 نيوتن متر، مع نوعين من نواقل الحركة الأولى يدوي "مانيوال" 5 سرعات، والاخر أوتوماتيكي CVT، وبتقنية الدفع الامامي للعجلات.

 

الاسعار الرسمية للسيارة شيري اريزو 5 موديل 2024

 

الفئة الأولى مانيوال 2024 بسعر 740 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك 2024 بسعر 785 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك 2024 بسعر 810 ألف جنيه.

5 سيارات مازالت اقل من مليون جنيه

5 – ميتسوبيشي ميراج موديل 2024 

 

ينتج محرك السيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2024 قوة إجمالية قدرها 76 حصان و100 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع سعة قدرها 1200 سي سي وناقل سرعات أوتوماتيك دفع أمامي.

 

الاسعار الرسمية للسيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2024

 

تقدم السيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2024 عبر فئة واحدة وبسعر 930 ألف جنيه.

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