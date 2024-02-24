أخبار السيارات | عربية عائلية 7 مقاعد بأفضل سعر.. أرخص "أوتوماتيك" موديل 2024.. وميتسوبيشي لانسر 2003 بهذا الثمن

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

شهدت أسعار السيارة جيلي كول راي "الشكل الجديد"، زيادة سعرية شملت جميع فئات 2024 المقدمة محليًا من تلك النسخة، والتي تنتمي للعائلة الرياضية، وارتفعت أسعار السيارة بقيمة قدرها 100 ألف جنيه للفئة الأولى.

ظهرت النسخة ستروين C5 ايركروس 2024 فئة SHINE، للبيع على الانترنت عن طريق احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، وتعد هذه النسخة هي اغلى اصدارات العلامة التجارية الفرنسية بالسوق المصري، إلى جانب تلك الفئة وهي الأعلى تجهيزًا.

ظهرت السيارة العائلية سوزوكي ارتيجا للبيع على الانترنت، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 190 ألف كيلومترًا، حيث تباع تحت حالة المستعمل، ولكنها تتمتع بمفهوم الفبريكا بالكامل من الداخل والخارج، مع باقة من التجهيزات\

يضم السوق المصري عدد كبير من موديلات 2024، ومنها النسخة بي واي دي التي تنتمي إلى عائلة السيدان، وتعد هي ارخص نسخة بين طرازات الصانع الصيني والمطروحة للبيع في مصر، مع تقديمها محليًا عبر فئتين من التجهيزات الأولى بناقل سرعات مانيوال، والثانية بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء.

استطاعت شركة كيا عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، أن تقدم العديد من اصداراتها داخل السوق المحلي والعالمي، ومن بين هذه الطرازات النسخة بيكانتو، والتي حققت شعبية كبيرة في الشارع المصري، نسبة إلى تصميها الصغير، وذلك عن فئة الهاتشباك الشهيرة.

تقدم السيارة ام جي 5 موديل 2024 محليًا عبر فئتين من التجهيزات، بأسعار رسمية تبدأ من مليون جنيه حتى مليون 100 ألف للفئة عالية التجهيزات، وتعد هي النسخة الارخص سعرًا بين طرازات MG، عن فئة السيدان.

ظهرت السيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2003، للبيع على صفحات الانترنت، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 200 ألف كيلومترًا، بالاضافة إلى احتفاظها بحالة الفبريكا من الداخل، وحديثات خارجية، ولعل من ابرز مميزات هذه النسخة هي اعتمادها على ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

تقدم شركة سانج يونج الكورية، 3 من إصداراتها بالسوق المصري، وهم تيفولى وتيفولى XLV، إضافة إلى النسخة توريس، لموديلات 2024، وجميعها ينتمون إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام من عائلة الـ SUV.