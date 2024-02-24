عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات | عربية عائلية 7 مقاعد بأفضل سعر.. أرخص "أوتوماتيك" موديل 2024.. وميتسوبيشي لانسر 2003 بهذا الثمن

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

الأسعار الجديدة لـ جيلي كول راي "فيس ليفت" 2024 في مصر

شهدت أسعار السيارة جيلي كول راي "الشكل الجديد"، زيادة سعرية شملت جميع فئات 2024 المقدمة محليًا من تلك النسخة، والتي تنتمي للعائلة الرياضية، وارتفعت أسعار السيارة بقيمة قدرها 100 ألف جنيه للفئة الأولى.

 

ستروين C5 ايركروس 2024 "أعلى فئة" بحالة الزيرو .. اعرف سعرها

ظهرت النسخة ستروين C5 ايركروس 2024 فئة SHINE، للبيع على الانترنت عن طريق احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، وتعد هذه النسخة هي اغلى اصدارات العلامة التجارية الفرنسية  بالسوق المصري، إلى جانب تلك الفئة وهي الأعلى تجهيزًا.

 

سيارة عائلية أوتوماتيك بـ 7 مقاعد موديل 2016 .. بأفضل سعر

ظهرت السيارة العائلية سوزوكي ارتيجا للبيع على الانترنت، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 190 ألف كيلومترًا، حيث تباع تحت حالة المستعمل، ولكنها تتمتع بمفهوم الفبريكا بالكامل من الداخل والخارج، مع باقة من التجهيزات\

 

سعر ارخص سيارة "أوتوماتيك" موديل 2024 في مصر

يضم السوق المصري عدد كبير من موديلات 2024، ومنها النسخة بي واي دي التي تنتمي إلى عائلة السيدان، وتعد هي ارخص نسخة بين طرازات الصانع الصيني والمطروحة للبيع في مصر، مع تقديمها محليًا عبر فئتين من التجهيزات الأولى بناقل سرعات مانيوال، والثانية بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء.

 

كيا بيكانتو 2011 أوتوماتيك "فبريكا بالكامل" وبهذا السعر

استطاعت شركة كيا عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، أن تقدم العديد من اصداراتها داخل السوق المحلي والعالمي، ومن بين هذه الطرازات النسخة بيكانتو، والتي حققت شعبية كبيرة في الشارع المصري، نسبة إلى تصميها الصغير، وذلك عن فئة الهاتشباك الشهيرة.

 

إم جي 5 "كسر زيرو" 2024 أعلى فئة .. اعرف بكام ؟

تقدم السيارة ام جي 5 موديل 2024 محليًا عبر فئتين من التجهيزات، بأسعار رسمية تبدأ من مليون جنيه حتى مليون 100 ألف للفئة عالية التجهيزات، وتعد هي النسخة الارخص سعرًا بين طرازات MG، عن فئة السيدان.

 

ميتسوبيشي لانسر 2003 أوتوماتيك بأفضل سعر .. صور

ظهرت السيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2003، للبيع على صفحات الانترنت، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 200 ألف كيلومترًا، بالاضافة إلى احتفاظها بحالة الفبريكا من الداخل، وحديثات خارجية، ولعل من ابرز مميزات هذه النسخة هي اعتمادها على ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

 

أحدث أسعار سيارت سانج يونج "الكورية" في مصر

تقدم شركة سانج يونج الكورية، 3 من إصداراتها بالسوق المصري، وهم تيفولى وتيفولى XLV، إضافة إلى النسخة توريس، لموديلات 2024، وجميعها ينتمون إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام من عائلة الـ SUV.

اخبار السيارات أخبار السيارات الجديدة أخبار السيارات المستعملة اخبار السيارات اليوم اخبار السيارات صدى البلد أسعار السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة النصف من شعبان.. ردده الآن يمحو ذنوبك ويقضي حوائجك ويعطيك الخيرات

أول تعليق من أوبر لـ"صدى البلد" بعد اتهام سائقها بمحاولة خطف فتاة

رمضان صبحي يثير الجدل بهذا المنشور.. شاهد

10 جنيهات مرة واحدة|انهيار الدولار بالسوق السوداء بعد توقيع اتفاقية رأس الحكمة

لو رجع الزمن أشتغل بواب وزبال للأهلي.. لاعب سابق يثير الجدل بتصريحات نارية

تدهور الحالة الصحية لبطل مسلسل فرقة ناجي عطا الله ودخوله في غيبوبة

جنح النقض تحدد موعدا للفصل في اتهام مرتضى منصور بإهانة محمود الخطيب

كاف يفجر مفاجأة بشأن إيقاف ياسر إبراهيم ومحمد هاني بدوري أبطال أفريقيا

موضوعات متعلقة

سيارة عائلية أوتوماتيك بـ 7 مقاعد موديل 2016 .. بأفضل سعر

ستروين C5 ايركروس 2024 "أعلى فئة" بحالة الزيرو .. اعرف سعرها

الأسعار الجديدة لـ جيلي كول راي "فيس ليفت" 2024 في مصر

سوبارو XV موديل 2015 فبريكا دفع رباعي.. كم سعرها ؟

الأرخص من فئتها.. اسعار BMW X1 موديل 2024 في مصر.. صور

جيلي اوكافانجو 2024 سيارة عائلية وبسعر جديد.. اعرف المواصفات

كيا سيراتو 2011 فبريكا "أوتوماتيك" .. للبيع بهذا السعر

اركب هذه السيارة بـ130 ألف جنيه فقط .. تعرف عليها

ترشيحاتنا

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي

انخفاض الدولار نصف جنيه يوميا.. مفاجأة بشأن سعر العملة الخضراء في مصر

40 قضية للمحامين.. شاهد ماذا جرى فى دعاوى انتخابات النقابة اليوم

اغتنموها .. أحب الأعمال في ليلة النصف من شعبان

الحكومة: مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة لن يتضمن أي بيع للأصول.. فيديو

أكبر مشروع مصري - إماراتي .. إليك مزايا مشروع رأس الحكمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شكلها اتغير| 10 إطلالات أثارت الجدل لـ سمية الخشاب

طريقة عمل تشوكليت بودينو| بأسهل الخطوات

اللي خلف ما ماتش.. ابن هاني الناظر يفاجئ الجميع بهذا القرار

وائل جمعة يهاجم نجم الأهلي وينتقد الفريق .. ما السبب ؟

فيديو

أكبر مشروع مصري - إماراتي .. إليك مزايا مشروع رأس الحكمة

تقلبات جوية حادة .. أمطار وسحب كثيفة تغطي معظم المحافظات

مفاجأة لبعض المستحقين .. زيادات معاشات 2024 بعد قرار السيسي

مكاسب عديدة.. ماذا يستفيد المواطن البسيط من مشروع رأس الحكمة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

اﻟﻤﺰﻳﺪ