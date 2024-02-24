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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ستروين C5 ايركروس 2024 "أعلى فئة" بحالة الزيرو .. اعرف سعرها

ستروين C5 ايركروس
ستروين C5 ايركروس 2024

ظهرت النسخة ستروين C5 ايركروس 2024 فئة SHINE، للبيع على الانترنت عن طريق احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، وتعد هذه النسخة هي اغلى اصدارات العلامة التجارية الفرنسية  بالسوق المصري، إلى جانب تلك الفئة وهي الأعلى تجهيزًا.

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ستروين C5 ايركروس 2024 

وتباع السيارة ستروين C5 ايركروس 2024 بحالة الزيرو، مع مفهوم الفبريكا بشكل كامل، وتضم عدد من التجهيزات منها فتحة سقف زجاجية بانوراما، مقاعد كهربائية، مرايات كهربائية "ضم"، مكيف هواء أوتوماتيكي، بصمة، شاشة ملونة تعمل باللمس تدعم تطبيقات اندرويد اوتو وابل كار بلاي.

ستروين C5 ايركروس 2024 

وتأتي السيارة ستروين C5 ايركروس 2024 بنوافذ جانبية كهربائية، وقفل مركزي للابواب، ومدخل AUX وUSB، بالاضافة إلى بلوتوث، حساسات ركن خلفية وأمامية، نظام مانع السرقة، عجلة قيادة مالتي فانكشن تدعم عدد من إمكانيات التحكم، مثبت سرعة، سبويلر خلفي، جنوط رياضية، مصابيح ضباب،اضاءة LED.

ستروين C5 ايركروس 2024 

تحتوي السيارة ستروين C5 ايركروس 2024 على وسائد هوائية أمامية وجانبية، انظمة المساعدة عبر مكابح ABS وEBD وESP، وغيرها بينما تستمد قوتها من محرك 1600 سي سي "تيربو"، 4 سلندر، بقوة 165 حصانا و240 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك، مع زمن للتسارع يبلغ 9.4 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة.

ستروين C5 ايركروس 2024 

سعر السيارة ستروين C5 ايركروس 2024 

 

ظهرت السيارة ستروين C5 ايركروس 2024 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، للبيع عبر احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات، بسعر 2 مليون و660 ألف جنيه، علمًا أن السعر الرسمي للسيارة ولهذه الفئة يبلغ 2 مليون و560 ألف جنيه.

ستروين C5 ايركروس 2024 
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