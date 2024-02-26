أسعار GAC EMKOO موديل 2024 الجديدة بالسوق المصري .. صور

تعتبر علامة GAC من احدث الاصدارات المقدمة بالسوق المصري، والتي انطلقت عبر باقة من السيارات، ومنها النسخة EMKOO موديل 2024، حيث تقدم محليًا عبر 3 فئات من التجهيزات وبأسعار تبدأ من مليون و400 ألف جنيه.

وتنتمي السيارة GAC EMKOO موديل 2024 إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، حيث تأتي بأبعاد خارجية تقدر بـ 1901 مم للعرض الكلي، وبنسبة طول بلغت 4680 مم، و1670 مم للارتفاع، بالاضافة إلى قاعدة عجلات تقدر بـ 2750 مم.

GAC EMKOO موديل 2024

وتأتي السيارة GAC EMKOO موديل 2024 بمقدمة حادة، ومصابيح تعمل بتقنية LED، مع جنوط رياضية ذات مظهر أنيق، ومرايات جانبية مدعومة باشارات ضوئية، بالاضافة إلى حساسات ركن أمامية وخلفية، كاميرا، مثبت سرعة، انذار، قفل مركزي، بصمة لسهولة دخول السيارة بدون مفتاح وللاغلاق ايضا.

GAC EMKOO موديل 2024

وتضم السيارة GAC EMKOO موديل 2024 شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، زرتشغيل وايقاف المحرك، وسائد هوائية للحماية، مكيف هواء أوتوماتيكي، بالاضافة إلى مثبت سرعة، متابعة ضغط الاطارات، وعدد من أدوات مساعدة قائد المركبة وانظمة الفرامل.

GAC EMKOO موديل 2024

وتأتي السيارة GAC EMKOO موديل 2024 بمحرك رباعي الاسطوانات 1500 سي سي "تيربو"، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 177 حصانا و270 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات DSG مكون من 7 نقلات.

GAC EMKOO موديل 2024

أسعار السيارة GAC EMKOO موديل 2024 الرسمية في مصر

الفئة الأولى موديل 2024 بسعر 1,400,000 جنيه.

الفئة الثانية موديل 2024 بسعر 1,500,000 جنيه.

الفئة الثالثة موديل 2024 بسعر 1,600,000 جنيه.