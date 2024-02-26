عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار GAC EMKOO موديل 2024 الجديدة بالسوق المصري .. صور

 GAC EMKOO موديل
 GAC EMKOO موديل 2024

تعتبر علامة GAC من احدث الاصدارات المقدمة بالسوق المصري، والتي انطلقت عبر باقة من السيارات، ومنها النسخة EMKOO موديل 2024، حيث تقدم محليًا عبر 3 فئات من التجهيزات وبأسعار تبدأ من مليون و400 ألف جنيه.

أرخص سيارة 7 راكب من شيفروليه بالسوق المصري.. كم سعرها؟

إم جي 5 "كسر زيرو" 2024 أعلى فئة .. اعرف بكام ؟

مرسيدس GLA كسر زيرو 2023.. اعرف سعرها

أرخص سعر لـ ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 بعد الزيادة الجديدة

وتنتمي السيارة GAC EMKOO موديل 2024 إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، حيث تأتي بأبعاد خارجية تقدر بـ 1901 مم للعرض الكلي، وبنسبة طول بلغت 4680 مم، و1670 مم للارتفاع، بالاضافة إلى قاعدة عجلات تقدر بـ 2750 مم.

 GAC EMKOO موديل 2024

وتأتي السيارة GAC EMKOO موديل 2024 بمقدمة حادة، ومصابيح تعمل بتقنية LED، مع جنوط رياضية ذات مظهر أنيق، ومرايات جانبية مدعومة باشارات ضوئية، بالاضافة إلى حساسات ركن أمامية وخلفية، كاميرا، مثبت سرعة، انذار، قفل مركزي، بصمة لسهولة دخول السيارة بدون مفتاح وللاغلاق ايضا.

 GAC EMKOO موديل 2024

وتضم السيارة GAC EMKOO موديل 2024 شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، زرتشغيل وايقاف المحرك، وسائد هوائية للحماية، مكيف هواء أوتوماتيكي، بالاضافة إلى مثبت سرعة، متابعة ضغط الاطارات، وعدد من أدوات مساعدة قائد المركبة وانظمة الفرامل.

 GAC EMKOO موديل 2024

وتأتي السيارة GAC EMKOO موديل 2024 بمحرك رباعي الاسطوانات 1500 سي سي "تيربو"، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 177 حصانا و270 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات DSG مكون من 7 نقلات.

 GAC EMKOO موديل 2024

أسعار السيارة GAC EMKOO موديل 2024 الرسمية في مصر 

 

الفئة الأولى موديل 2024 بسعر 1,400,000 جنيه.

الفئة الثانية موديل 2024 بسعر 1,500,000 جنيه.

الفئة الثالثة موديل 2024 بسعر 1,600,000 جنيه.

GAC EMKOO تقنية الفار GAC EMKOO موديل 2024 اسعار السيارة GAC EMKOO سعر GAC EMKOO سعر GAC EMKOO موديل 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العربية على سرعة 100.. محامي سائق أوبر المتهم بخطف فتاة الشروق يفجر مفاجأة مدوية

لمن اشترى الذهب بسعر مرتفع.. رئيس الشعبة يقدم نصيحة ثمينة

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت.. اعرف الطن وصل كام

الكليوباترا رخصت؟| أسعار السجائر في السوق الآن بعد هبوط الدولار.. القائمة الكاملة

إصابة قوية لـ زيزو أمام أبوسليم.. وخروجه على نقالة

تفاصيل اقتحام منزل عمرو أديب.. وغرامة كبرى لهؤلاء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 .. خبر عاجل من التعليم بشأنه الآن

اتخذ احتياطاتك.. تنبيهات هامة من الأرصاد

موضوعات متعلقة

هيونداي النترا HD "كاملة" 2018 .. للبيع بهذا السعر

أخبار السيارات | عربية عائلية 7 مقاعد بأفضل سعر.. أرخص "أوتوماتيك" موديل 2024.. وميتسوبيشي لانسر 2003 بهذا الثمن

أحدث أسعار سيارت سانج يونج "الكورية" في مصر

ميتسوبيشي لانسر 2003 أوتوماتيك بأفضل سعر .. صور

إم جي 5 "كسر زيرو" 2024 أعلى فئة .. اعرف بكام ؟

كيا بيكانتو 2011 أوتوماتيك "فبريكا بالكامل" وبهذا السعر

سعر ارخص سيارة "أوتوماتيك" موديل 2024 في مصر

سيارة عائلية أوتوماتيك بـ 7 مقاعد موديل 2016 .. بأفضل سعر

ترشيحاتنا

لدينا فرصة ضئيلة لبقاء الإنسانية.. خبير يحذر من تهديد الذكاء الاصطناعي

أسعار GAC EMKOO موديل 2024 الجديدة بالسوق المصري .. صور

يوفر خصمًا على الدراسات العليا.. بروتوكول بين "الصحفيين" والعربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل

دعاء آخر شعبان .. أكثر من التضرع والاستغفار واستعد لرمضان

التموين تقرر مد فترة الأوكازيون الشتوي .. اعرف الحد امتى

محاكمة عاجلة لـ 49 متهمًا في تهريب أدوية سرطان إلى فرنسا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان غريب.. أصالة تثير الجدل بظهورها المختلف | شاهد

بعد تصريحه الأخير.. صور أثارت الجدل لحسام حبيب وشيرين عبدالوهاب

طولها 3 أمتار ووزنها 9 كجم.. اكتشاف سمكة مجداف نادرة

كاجوال لافت.. آيتن عامر تبهر متابعيها | صور

فيديو

حقيقة ظهور رجل مسن بملامح شبابية.. فيديو

مسلسلات رمضان 2024| أصالة تطرح أغنية "الجوكر" من مسلسل نعمة الأفوكاتو ..فيديو

فيديو جديد لـ شيرين عبد الوهاب يثير الجدل من جديد.. فما السبب؟

«سمسم».. مغامرات مشبوهة تنهي حياة البلوجر العراقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

اﻟﻤﺰﻳﺪ