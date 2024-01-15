رغم الزيادات| ثبات أسعار GAC EMKOO الرياضية موديل 2024.. اعرف بكام

شهدت طرازات شركة GAC الصينية، زيادات سعرية هي الأولى من نوعها مع بداية العام الجديد 2024، وشملت هذه الزيادة النسخة إمباو، بالإضافة إلى السيارة الرياضية GS4، والنسخة MZOOM، بينما ثبتت أسعار السيارة GAC EMKOO دون أي تغيرات جديدة.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق ابرز مواصفات السيارة GAC EMKOO موديل 2024 في السوق المصري، وقائمة بأسعارها التي لم تشهد أي تغيرات جديدة مقارنة بالطرازات الأخرى من نفس العلامة التجارية.

GAC EMKOO موديل 2024

مواصفات السيارة GAC EMKOO موديل 2024

محرك رباعي الأسطوانات تيربو 1500 سي سي "4 سلندر".

القوة الاجمالية للمحرك 177 حصانا.

العزم الأقصى للدوران يبلغ 270 نيوتن متر.

ناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيار DSG.

تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

مكيف هواء، مثبت سرعة، زجاج كهربائي.

جنوط رياضية، اضاءة LED.

GAC EMKOO موديل 2024

مرايات جانبية كهربائية.

حساسات ركن وكاميرا لسهولة التحكم.

قفل مركزي، ريموت تحكم، بصمة.

نظام صوتي ترفيهي.

شاشة ملونة تعمل باللمس تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندريد أوتو.

مقود حركة متعدد الوظائف يدعم الكثير من أوامر التحكم.

وسائد هوائية للحماية وأنظمة الفرامل والمساعدة.

GAC EMKOO موديل 2024

ثبات الأسعار الرسمية للسيارة GAC EMKOO موديل 2024

الفئة الأولى GS أوتوماتيك GAC EMKOO موديل 2024 بسعر مليون و250 ألف جنيه.

الفئة الثانية GB أوتوماتيك GAC EMKOO موديل 2024 بسعر مليون و350 ألف جنيه.

الفئة الثالثة GL أوتوماتيك GAC EMKOO موديل 2024 بسعر مليون و450 ألف جنيه.