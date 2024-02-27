أخبار السيارات |أرخص عربة تقدمها هيونداي.. أسعار نيسان في مصر.. رينو كادجار 2018 "أعلى فئة" بهذا الثمن

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تنتمي السيارة شيفروليه اوبترا إلى طرازات السيدان، وتعد من اشهر السيارات الاقتصادية داخل السوق المصري، مقارنة بعدد كبير من الطرازات التي ارتفعت اسعارها خلال الفترة الماضية، والسيارة صاحبة هذا الموضوع تأتي ضمن اصدارات الفئة "توب لاين" عالية التجهيزات.

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية هيونداي، عددا كبيرا من إصداراتها محليًا وعالميًا، والتي تتنوع بحسب التجهيزات والتصميمات، وايضا خطة الأسعار، وتعد السيارة اكسنت RB هي أرخص سيارة مقدمة بالسوق المصري بين طرازات العلامة التجارية "هيونداي" لعام 2024.

تتوافر بالسوق المصري باقة من طرازات شركة نيسان اليابانية، والتي تتنوع بحسب التصميم الخارجي بين السيدان والرياضية SUV، بالاضافة إلى تنوع الفئات والقدرات الفنية والتقنية، ومنها النسخة صني وسنترا، بالاضافة إلى النسخة الشهيرة قشقاي، والاحدث في مصر "اكس تريل" موديلات 2024.

تواصل شركة BYD الصينية، من تعزيز تواجدها في مجال تصنيع السيارات، بعد أن كشفت النقاب عن نسختها الجديد كليا والتي تحمل اللقب YANGWANG U9 صاحبة التصميم الرياضي.

اختتم أمس المهرجان السنوي للسيارات بمدينة الجونة El Gouna Motor Show 2024 ،ضمن بطولة مصر الدولية للراليات الصحراوية 2024 وذلك خلال الفترة من 23 إلى 25 فبراير الجاري.

تعتبر السيارة رينو كادجار واحدة من أبرز السيارات التي قدمتها العلامة الفرنسية في مصر، حيث تنتمي تلك النسخة إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام من عائلة الـ SUV، والتي انطلقت عبر مجموعة من الفئات.

تنتمي السيارة شيري تيجو 8 موديل 2024، إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، والتي تقدم محليًا عبر 4 فئات من التجهيزات COMFORT و LUXURY من فئة الـ 5 مقاعد، بالاضافة إلى فئة COMFORT 7 SEATS والاعلى تجهيزًا من نفس الفئة، عن طرازات الـ 7 مقاعد ذات الطابع العائلي.