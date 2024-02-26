أخبار السيارات | أدوات تدمر عربيتك يجب التخلص منها .. كوبرا فورمينتور VZ5 الجديدة تباع بهذه الأسعار

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أعلن أحد وكلاء السيارات بمصر عن توافر سيارة ماكلارين أرتورا موديل 2024 الخارقة ، والتي تظهر بالأسواق لمنافسة سيارة لامبورجيني هوراكان، وهي متوافرة بالسوق المصري بنسخة واحدة .

تحتوي السيارات علي العديد من الأغراض التي يجب التخلص منها، وذلك لأن تلك الأغراض تتحول مع مرور الوقت الي أداة قتل، بالإضافة إلي أن الكثير من ملاك السيارات يتعاملون مع السيارات باعتبارها منزلهم الثاني ، وبالتالي يجب الاهتمام بالسيارة وبمقتنياتها التي تحتوي عليها ، حتي لا يحدث ضرر بعد ذلك بسبب ترك تلك الأغراض بالسيارة .

أعلن وكيل سيارات ميني الألمانية بمصر عن توافر اصدار ميني كونتري مان الجيل الجديد بالسوق المصري خلال الأيام المقبلة ، وتنتمي كونتري مان لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

سوق السيارات المصري يتواجد به الكثير من طرازات السيارات الجديدة ، وتم توافر تلك السيارات لتلبية احتياجات المواطنين في حصولهم علي سيارات جديدة تناسب احتياجاتهم وتساعدهم علي التنقل والذهاب الي أعمالهم بكل سهولة ، وجاءه تلك السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة عالمياً بشكل غير مسبوق .

كشفت شركة كوبرا التي تعمل في مجال صناعة السيارات عن توافر أخر إصدار من كوبرا فورمينتور VZ5، و تنتمي فورمينتور VZ5 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، و سيقتصر إنتاجها على 222 سيارة فقط ، وسيتم اتاحتها بالأسواق بـ إصدارين فقط .