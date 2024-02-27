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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

عدى خط الموت| نجل حلمي بكر يعود من أمريكا.. وزوجته: حالته متدهورة

حلمي بكر
حلمي بكر

أكدت نقابة الموسيقيين فرع محافظة الشرقية، أن هشام بكر نجل الموسيقار الكبير حلمي بكر والذى يقيم بالولايات المتحدة الأمريكية سيصل خلال الساعات المقبلة إلى محافظة الشرقية لاستلام والده من زوجته الحالية بعد تدهور حالته الصحية، تمهيدا لوضعه بأحد المستشفيات الخاصة أو العسكرية بعد التنسيق مع الجهات المعنية.

حلمي بكر 

الحالة الصحية لحلمي بكر

وقال الفنان خالد بيومى نقيب الموسيقيين بالشرقية وأمين صندوق نقابة المهن الموسيقية في تصريحات إعلامية، أنهم علموا من الفنانة الكبيرة نادية مصطفى أن الموسيقار حلمى بكر يقيم برفقة زوجته الحالية بإحدى الشقق السكنية بدائرة مركز ومدينة كفرصقر، ولكنهم لا يعلمون حتى الآن تحديدا العنوان الذي يقيم فيه مشيرا إلى أن النقابة ستعقد عصر اليوم اجتماعا لبحث الأمر.

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زوجة حلمي بكر تصف حالته الصحية بـ"المتدهورة"

حلمي بكر، قالت سماح القرشي، زوجة الموسيقار حلمي بكر: "الموسيقار عدى خط الموت وحالته الصحية متدهورة وعنده مشاكل في القلب والكلى".

أين يقيم حلمي بكر؟

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”: "زوجي معايا ومع بنتي في الشرقية، ومش عندنا إمكانيات ندخله مستشفى خاص وهو رفض الدخول إلى المستشفى".

حلمي بكر 

ضريح الفراش

وتابعت: "الأستاذ حلمي بكر نايم طريح فراش بقاله 3 شهور، وهو نفسيا تعبان عشان محدش بيزوره".

مشكلات صحية يعاني منها حلمي بكر 
وأردفت: "حلمي بكر كان عنده كهربا زيادة في القلب.. والكلى فيها مشاكل".

في وقت سابق، ردت سماح القرشي زوجة الموسيقار حلمي بكر علي تصريحات منصور هندي رئيس لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية، التي أشار فيها إلى أن الفنان مصطفى كامل لم يقصر مع “الموسيقار”،  وكان بجانبه في محنته.

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