أخبار التعليم.. مد فترة تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 لمدة أسبوع.. مجلس الجامعات الأهلية يخصص 5% من منح المتفوقين لطلاب مدارس STEM

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



مد فترة تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 لمدة أسبوع

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مد فترة تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 لمدة أسبوع.



مجلس الجامعات الأهلية يخصص 5% من منح المتفوقين لطلاب مدارس STEM

ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس الجامعات الأهلية، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور ماهر مصباح أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.



عيد عبد الواحد رئيسا للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار لمدة عام

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني القرار الوزاري رقم (٤٥) بتاريخ ٢٧ فبراير ٢٠٢٤ بندب الدكتور عيد عبد الواحد على درويش، عميد كلية التربية والمشرف على كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنيا، لشغل وظيفة رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ندبًا كليًا، لمدة عام، أو لحين شغلها عن طريق التعيين، أيهما أقرب.



ننشر أسماء الفائزين في مسابقة الطالب المثالي 2024

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مسابقة "الطالب المثالي" التي ينفذها الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية تحت شعار "الاتحادات الطلابية والذكاء الاصطناعى للمرحلتين الاعدادية والثانوية للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

الأول من مارس.. فتح باب التقدم بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة سوهاج

أعلن مجلس جامعة سوهاج برئاسة الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة عن فتح باب التقدم وبدء الدراسة بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية.

ننشر تفاصيل لائحة التقييم والتحقق "المعدلة" لبرامج التعليم الفني القائمة على الجدارات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، التفاصيل الكاملة لتطبيق بعض أحكام لائحة التقييم والتحقق "المعدلة" لبرامج التعليم الفني القائمة على منهجية الجدارات المهنية والمعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم .