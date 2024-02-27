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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

11 لاعبا| تعرف على غيابات الأهلي أمام بلدية المحلة بالدوري

الاهلي
الاهلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للظهور مجددًا في مسابقة الدوري المصري الممتاز، عندما يلتقي مع بلدية المحلة في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة.


ويغيب عن الأهلي 11 لاعبا بداعي الإصابات والأسباب الفنية ليدخل الأهلي مباراته منقوص العدد.

أسباب غيابات الأهلي

- حمزة علاء: أسباب فنية
- محمود متولي: أسباب فنية
- كريم الدبيس: أسباب فنية
- أحمد نبيل كوكا: أسباب فنية
- أحمد عبد القادر: أسباب فنية
- محمود كهربا: أسباب فنية
- محمد الضاوي كريستو: بسبب الإصابة
- آليو ديانج: بسبب الإصابة
- خالد عبد الفتاح: بسبب الإصابة
- محمد الشناوي: بسبب الإصابة
- ياسر إبراهيم: بسبب الإصابة

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي، مع بلدية المحلة، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة مساءً على ملعب استاد القاهرة الدولي.

ويحتل النادي الأهلي، المركز الـ 10 فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة بعدما لعب 6 مباريات، حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى مباراتين ولم يخسر، وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 4.

 

النادي الأهلي الدوري المصري بلدية المحلة

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