المجلس الدولي للمطارات يناقش المناخ الاستثماري بأفريقيا والتعاون مع القطاع الخاص

ناقش خبراء الطيران الدوليين عددا من الموضوعات المهمة لمستقبل الطيران في القارة الأفريقية، وذلك في ثاني أيام مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات المنعقد في القاهرة خلال الفترة من 24 فبراير حتى 1مارس المقبل.
وتناولت الجلسة الأولى من فعاليات اليوم، التحديات والفرص للأنشطة غير المتعلقة بالطيران في افريقيا ثم تناول العرض التقديمي استخدام وقود الطيران المستدام في المطارات الافريقية.
وتناولت الجلسة الثانية اهمية الاستثمار في البنية التحتية في المطارات الأفريقية، وتناولت الجلسة الثالثة خلق مناخ مناسب للاستثمار و التعاون مع القطاع الخاص.
وفي ختام المؤتمر تم الاعلان عن قيام دولة جنوب افريقيا باستضافة المؤتمر والاجتماعات القادمة بمدينة جوهانسنبرج.