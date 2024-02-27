عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المجلس الدولي للمطارات يناقش المناخ الاستثماري بأفريقيا والتعاون مع القطاع الخاص

صدى البلد

ناقش خبراء الطيران الدوليين عددا من الموضوعات المهمة لمستقبل الطيران في القارة الأفريقية، وذلك في ثاني أيام مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات المنعقد في القاهرة خلال الفترة من 24 فبراير حتى 1مارس المقبل.

وتناولت الجلسة الأولى من فعاليات اليوم، التحديات والفرص للأنشطة غير المتعلقة بالطيران في افريقيا ثم تناول العرض التقديمي استخدام وقود الطيران المستدام في المطارات الافريقية.

وتناولت الجلسة الثانية اهمية الاستثمار في البنية التحتية في المطارات الأفريقية، وتناولت الجلسة الثالثة خلق مناخ مناسب للاستثمار و التعاون مع القطاع الخاص.

 وفي ختام المؤتمر تم الاعلان عن قيام دولة جنوب افريقيا باستضافة المؤتمر والاجتماعات القادمة بمدينة جوهانسنبرج.

421763f3-f8e8-40f7-a58d-4d45278819f4
421763f3-f8e8-40f7-a58d-4d45278819f4
eb952fa2-7f26-4124-a80e-2e53b476f770
eb952fa2-7f26-4124-a80e-2e53b476f770
6e6220b1-8d74-44f8-81e5-c3e1ffca475e
6e6220b1-8d74-44f8-81e5-c3e1ffca475e
4cf58ad7-4ed6-48dd-afe9-f1650b9d45da
4cf58ad7-4ed6-48dd-afe9-f1650b9d45da
1db310fd-c5d7-417b-afcd-abbfd8a0aba8
1db310fd-c5d7-417b-afcd-abbfd8a0aba8
d36ebc9c-d4d6-4da1-8eaf-d2906a03622d
d36ebc9c-d4d6-4da1-8eaf-d2906a03622d
75cb80a7-4687-4581-ab94-63fc36d09227
75cb80a7-4687-4581-ab94-63fc36d09227

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبوط الأعلاف.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين في الأسواق

وقع العقود.. ميدو: محمد صلاح في الدوري السعودي الموسم القادم

أقل من 2000 جنيه.. مفاجأة جديدة في أسعار الذهب|عيار 21 بكام؟

أول رد فعل لـ كهربا بعد استبعاده من قائمة الأهلي

نزل 14 ألف جنيه| انهيار أسعار الحديد في مصر.. وهذا ثمن الطن الآن

نادية مصطفى: حلمي بكر رفض العودة مع أشقائه.. ومكان إقامته بالشرقية لايتناسب مع مكانته

خلصوا عليه في مكانه.. ننشر صور مسرح جريمة الخواجة حسني جواهرجي بولاق

مفاجأة في واقعة حبيبة الشماع.. كيف شرح سائق أوبر موقفه على السوشيال؟

ترشيحاتنا

هتف "فلسطين حرة".. من هو الطيار الأمريكي الذي أشعل النيران في نفسه تضامنا مع غزة؟

المتحدث العسكري: مصر وأربع دول ينفذون إسقاط لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة

تسريب محادثات.. حبس المتهم بانتهاك خصوصية ريم البارودي

مستشار كبير لحملة بايدن: تضررنا من دعم إسرائيل أكثر مما توقعنا

خط ملاحي جديد يربط بين المغرب وليبيا وتونس وإسبانيا بداية مارس المقبل

الحكومة في ضيافة الحوار الوطني..رانيا المشاط تبحث سبل التعامل مع الدين الخارجي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عدى خط الموت| نجل حلمي بكر يعود من أمريكا.. وزوجته: حالته متدهورة

تعليق صادم من ناقد موضة على فستان شيرين عبد الوهاب في لبنان| شاهد

نشرة المرأة والصحة|معلومات صادمة عن مرض حلمي بكر.. ياسمين صبري تثير الجدل بهذه الإطلالة

إدوارد كيف مخترع المجلة بمفهومها المعاصر.. كيف جاءته الفكرة؟

فيديو

سر المكالمة الأخيرة وسبب هروب السائق| تطورات جديدة بواقعة حبيبة الشماع

تحذير عاجل من الأرصاد| ماذا يحدث بالطقس؟

أسعار اللحوم تخالف التوقعات قبل شهر رمضان | تفاصيل

اكتشاف أثري مذهل عمره 1800.. قصة زجاجة دموع المعزين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ