المجلس الدولي للمطارات يناقش المناخ الاستثماري بأفريقيا والتعاون مع القطاع الخاص

ناقش خبراء الطيران الدوليين عددا من الموضوعات المهمة لمستقبل الطيران في القارة الأفريقية، وذلك في ثاني أيام مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات المنعقد في القاهرة خلال الفترة من 24 فبراير حتى 1مارس المقبل.

وتناولت الجلسة الأولى من فعاليات اليوم، التحديات والفرص للأنشطة غير المتعلقة بالطيران في افريقيا ثم تناول العرض التقديمي استخدام وقود الطيران المستدام في المطارات الافريقية.

وتناولت الجلسة الثانية اهمية الاستثمار في البنية التحتية في المطارات الأفريقية، وتناولت الجلسة الثالثة خلق مناخ مناسب للاستثمار و التعاون مع القطاع الخاص.

وفي ختام المؤتمر تم الاعلان عن قيام دولة جنوب افريقيا باستضافة المؤتمر والاجتماعات القادمة بمدينة جوهانسنبرج.

421763f3-f8e8-40f7-a58d-4d45278819f4

eb952fa2-7f26-4124-a80e-2e53b476f770

6e6220b1-8d74-44f8-81e5-c3e1ffca475e

4cf58ad7-4ed6-48dd-afe9-f1650b9d45da

1db310fd-c5d7-417b-afcd-abbfd8a0aba8

d36ebc9c-d4d6-4da1-8eaf-d2906a03622d