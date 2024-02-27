عبدالعزيز قنصوة: بدء الدراسة بفرع جامعة الإسكندرية بمدينة تونج بجنوب السودان

عقد مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا، حيث هنأ رئيس الجامعة أعضاء المجلس وإدارات الجامعة السابقة، على توقيع مذكرة التفاهم أول أمس لإنشاء فرع دولي لجامعة الإسكندرية بجنوب السودان بحضور وزيرا التعليم العالي بمصر وجنوب السودان.

وأكد قنصوة أن جزء من قوة مصر الناعمة هي مد جسور التواصل الحضاري مع شعوب القارة الإفريقية، وتفعيلها في كافة المجالات وفي مقدمتها التعليم والبحث العلمي، باعتباره أحد مقومات التقدم والتنمية في إفريقيا.

وأوضح أنه وفقاً للاتفاقية الموقعة بين الجانبين، ستبدأ الدراسة في برنامجي الزراعة والطب البيطري بمدينة تونج بعد أن تم الانتهاء من جميع المباني التي تقع على مساحة ٣٥٠٠ فدان، ووضع حجر الأساس لحرم الجامعة الثاني بالعاصمة جوبا في شهر مايو القادم، ويقع على مساحة ٢٥٠ ألف متر.

وستكون الدراسة فيه على أساس البرامج وبعض برامج الدرجات المشتركة بالتعاون مع الجامعات العالمية، ليكون نقطة جذب للطلاب في شرق إفريقيا.