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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة الإسكندرية: تجديد التعاقد مع مصر للتأمين لتقديم خدمات طبية للعاملين

مجلس جامعة الإسكندرية
مجلس جامعة الإسكندرية

أعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، عن تجديد التعاقد السنوي مع  شركة مصر للتأمين لتقديم الخدمات الصحية لجميع العاملين، وذلك في إطار حرص الجامعة على استمرار توفير خدمات طبية وعلاجية للعاملين بالجامعة.

وأشار إلى أن التعاقد يتضمن الكشف الطبي والتحاليل والأشعة والأدوية والعلاج بالمستشفيات والعمليات وغيرها.

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وكرم المجلس الدكتورة هبة محمود القاضي بمناسبة انتهاء فترة عمادتها للمعهد العالي للصحة العامة متمنياً لها التوفيق والسداد.

ووافق المجلس على قبول الإهداء المقدم من مؤسسة تداووا الخيرية وهو عبارة عن عدد (١) جهاز فصل بلازما مكونات الدم بحوالي مليون ومائتين وخمسون جنيها لقسم أمراض المخ والأعصاب والطب النفسي (وحدة السكتة الدماغية بمستشفى الحضرة الجامعي).

 ووافق المجلس على وضع الدليل الإرشادي لمكافحة العدوى بمنشآت جامعة الإسكندرية ضمن الملف المزمع تقديمه لجامعة الإسكندرية للمشاركة في مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة.

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