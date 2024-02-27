عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السيسي يجتمع مع وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة لبحث مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط| فيديو وصور

صدى البلد

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بالفريق أول محمد ذكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحة وقادة الافرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، وذلك بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تناول الاجتماع عددا من الملفات والموضوعات ذات الصلة بالأنشطة والمهام التي تنفذها القوات المسلحة للحفاظ على مقدرات الدولة المصرية وحماية مصالحها الاستراتيجية.

وثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي الجهود التي تبذلها الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية لمواجهة التحديات الناجمة عن الأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة، معربا عن اعتزازه بعطاء وتضحيات رجال القوات المسلحة في تنفيذ كافة المهام والواجبات المكلفين بها للحفاظ على الوطن وحماية امنه القومي.

كما تم استعراض المستجدات والمتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة وتداعياتها على الامن القومي المصري وكذا الجهود والمواقف المصرية الداعمة للشعب الفلسطيني للتخفيف من الأوضاع الإنسانية المتردية داخل قطاع غزة، بالتنسيق مع المؤسسات الأممية وكافة الدول الشقيقة والصديقة.

28265ce1-06b7-43e5-b33e-f91da9d454d4
28265ce1-06b7-43e5-b33e-f91da9d454d4
99e904a5-41b2-44d1-9f1c-15a810644753
99e904a5-41b2-44d1-9f1c-15a810644753
b459c090-bb21-404c-b373-4edb78ae9957
b459c090-bb21-404c-b373-4edb78ae9957
1f10f049-0556-4f51-9284-66d4303e6b43
1f10f049-0556-4f51-9284-66d4303e6b43

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل لـ كهربا بعد استبعاده من قائمة الأهلي

أقل من 2000 جنيه.. مفاجأة جديدة في أسعار الذهب|عيار 21 بكام؟

شركة النقل شريك في الجريمة.. تطور خطير بقضية فتاة الشروق حبيبة الشماع

نادية مصطفى: حلمي بكر رفض العودة مع أشقائه.. ومكان إقامته بالشرقية لايتناسب مع مكانته

نزل 14 ألف جنيه| انهيار أسعار الحديد في مصر.. وهذا ثمن الطن الآن

وقع العقود.. ميدو: محمد صلاح في الدوري السعودي الموسم القادم

حماية المصالح الاستراتيجية.. الرئيس السيسي يجتمع مع وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

خلصوا عليه في مكانه.. ننشر صور مسرح جريمة الخواجة حسني جواهرجي بولاق

ترشيحاتنا

منفذ جريـ.مة قـ.تل جواهرجي بولاق طلب شراء (علبة سجائر) قبل ارتكاب الحادث

موعد رؤية هلال شهر رمضان 2024.. 13 يوما

عكس الاتجاه| تحرك مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذه قيمة الجنيه الآن

«البحوث الإسلامية» يعلن برنامجًا دعويًا وتوعويًا شاملًا في رمضان

5 سيارات عائلية 2024 تبدأ من 550 ألف جنيه

بشرى سارة "تُرُد الروح"| تعرف على طقس رمضان 2024.. أيام على الشهر الكريم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصغر من سنها.. شاهد صور أصالة قبل وبعد التجميل

10 نصائح ذهبية تقوي المناعة وتحمي من الإصابة بفيروس كورونا.. اتبعها

السيسي يجتمع مع وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة لبحث مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط| فيديو وصور

ميرهان حسين| 10 صور تكشف عن مجوهراتها المسروقة

فيديو

السيسي يجتمع مع وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة لبحث مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط| فيديو وصور

سر المكالمة الأخيرة وسبب هروب السائق| تطورات جديدة بواقعة حبيبة الشماع

تحذير عاجل من الأرصاد| ماذا يحدث بالطقس؟

أسعار اللحوم تخالف التوقعات قبل شهر رمضان | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ