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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التوجه لدير الأنبا شنودة.. سيامة 3 كهنة لإيبارشية ملبورن بأستراليا

سيامة ثلاثة كهنة
سيامة ثلاثة كهنة للخدمة

شهدت إيبارشية ملبورن بأستراليا الأسبوع الجاري سيامة ثلاثة كهنة للخدمة بكنائسها، بيد نيافة الأنبا دانيال أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بسيدني، وذلك بتكليف من قداسة البابا تواضروس الثاني.

وصلى نيافته القداس الإلهي السبت الماضي في كنيسة الشهيد مار مينا والقديسة مارينا بمدينة ملبورن، وعقب صلاة الصلح سام دياكون بيشوي (كريس غالي) كاهنًا باسم القس مايكل، ودياكون جبرائيل (شادي نسيم) كاهنًا باسم القس جيمس، وذلك للخدمة في الكنيسة ذاتها.

وجاءت سيامة الكاهن الثالث في اليوم التالي، حيث صلى نيافة الأنبا دانيال القداس الإلهي أمس الأول (الأحد) في كنيسة القديس يوحنا والقديسة ڤيرينا،  وخلاله تمت سيامة الشماس چورچ ميخائيل كاهنًا باسم القس موسى للخدمة بكنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة جبرائيل، بجزر سليمان (Solomon Island) - جنوب المحيط الهادي.

وتوجه الكهنة الثلاثة الجدد إلى دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بولاية نيو ساوث ويلز سيدني أستراليا، لقضاء فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة به.

استراليا الأنبا شنودة رئيس المتوحدين كهنة القداس القداس الإلهي سيامة ثلاثة كهنة للخدمة

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