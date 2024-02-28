صدمة.. مختل عقليًا يجوب شوارع أمريكا ويستهدف ذوي الإعاقة| شاهد ماذا يفعل

عندما تذهب الرحمة من القلوب ويغلب على التصرفات الرغبة الفكاهية فلا داعي للشعور بالذنب والحياء من نشره!

تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي إكس يوثق قيام شخص أقل ما يُقال عنه أنه مُختل عقليًا يجوب شوارع أمريكا برفقة صديقه ويهاجم أي شخص من ذوي الإعاقة بطريقة غريبة!

الضربة القاضية

لم يشفق الأمريكي على الأشخاص ذوي الإعاقة ولم ينظر للعصيان التي يتعكزون عليها لمساعدتهم في السير والوقوف ويمارس أسوأ الطرق في إيذائهم نفسيًا وجسديًا حيث ينقض عليهم ويمارس حيالهم حركة المصارعة "الضربة القاضية" في حين يقوم صديقه بتصويره ضاحكًا على تصرفاته المُختلة!

حصل مقطع الفيديو هذا على أكثر من 2 مليون و 700 ألف مشاهدة وتفاعل معه مئات المتابعين حيث قال أحدهم " ناس لا ذمه ولا دين ولا أخلاق وش ترجي منهم أعوذ بالله". بينما قال آخر " ما سيتقوي إلا على الضعيف" فيما أضاف ثالث " ولماذا يستعرض قوته، إنْ كانت له قوة، على الضعفاء والمعاقين، ولا يجربها مع الأصحاء الأقوياء؟!".