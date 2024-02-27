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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أهالي كفر الشيخ: منافذ "أمان" للحوم البلدي الطازجة أعلى جودة وأقل سعر

صدى البلد

تفقدت جبهة شباب الصحفيين منافذ امان للحوم البلدي الطازجة التابعة لوزارة الداخلية في محافظة كفر الشيخ وتحديدا في مدينة دسوق والمتواجدة  من خلال فرعين الأول في الميدان الابراهيمي و الثاني أمام موقف الأرياف حيث التقت الجبهة مع المواطنين لترصد آرائهم حول الأسعار وجودة اللحوم المعروضة.


قال هيثم طواله رئيس الجبهة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء: منافذ امان منتشرة على مستوى الجمهورية من خلال 1026 منفذا ثابتاً ومتحركا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية ولها دور كبير في محاربة جشع التجار من خلال عرض لحوم بلدي طازجة ومضمونة ويتسابق عليها المواطنين لشرائها نظرا لجودتها وسعرها أقل من مثيلاتها في الأسواق بتخفيضات كبيرة .


اضاف محمد كريم من دسوق : نحن نحرض على شراء اللحوم من منافذ امان فهي الأعلي جودة وأقل من السوق ب 100جنية وتكون طازجة ذبح اليوم ونشكر وزارة الداخلية التي تساهم بشكل كبير وفعال في تخفيف الأعباء على المواطنين.


أكد. احمد صلاح : أفخر انواع اللحوم داخل منافذ أمان وفعلا إسم على مسمى " جودة وتوفير وأمان" فهي بلدي 100% وعندهم لحمة كندوز صغير لها طعم مميز ومختلف في الأكل وهذه المنافذ ضربة قوية لمن يستغلون المواطنين برفع الأسعار.


أوضح أحمد محمود :حقا منافذ امان هي أمان لكل المصريين ووجهتنا الأولي في التسوق بأفضل جودة وافضل سعر حيث تقل عن سعرها عند الجزارين بنسبة تصل إلى 25% .


أشار احمد فايز: إلي إن منافذ امان تواجه جشع التجار واللحوم فيها طازجة وحتى البائعين داخل المنافذ لديهم سماحة ويتعاملوا بكل أدب وذوق ونختار ما نريدة فهي أحسن انواع اللحوم البلدي واشكر وزارة الداخلية على تقديم اوجة الرعاية الاجتماعية والإنسانية للمواطن البسيط.

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