البيت الأبيض: نأمل في هدنة بغزة لـ6 أسابيع من أجل إخراج المحتجزين

أكد جون كيربي المتحدث باسم مجلس الامن القومي الامريكي بالبيت الأبيض: "نأمل في هدنة بغزة تمتد لـ 6 أسابيع من أجل إخراج المحتجزين"، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال جون كيربي:" لا اتفاق بعد بشأن هدنة في غزة ومازلنا نعمل على تفاصيل الصفقة".

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تركز الآن على التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية خلال مؤتمر صحفي، أن واشنطن تهدف لتحقيق صفقة تبادل الأسري والتوصل إلى هدنة يجري فيها إعادة الرهائن.