كيف ضمن قانون الجنسية حقوق المرأة المصرية.. تفاصيل

نالت المرأة المصرية مكاسب عديدة على مدار الأعوام الماضية، ومن بينها التعديلات التى صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبعض أحكام قانون الجنسية الصادر برقم 28 لسنة 2023، والذى أعطى الحق لكل من ولد في مصر لأب أو أم مصرية في التقدم بطلب اكتساب الجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر.

حق التمتع بالجنسية المصرية

وطبقًا للقانون، فإذا كنت أجنبيا لكنك مولود في مصر لأب أو أم من أصل أجنبي إذا كان أي منهما مولودا في مصر وينتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، فمن حقك التمتع بالجنسية المصرية، خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.

وحسم القانون مصير أبناء الام الأجنبية التى تتمتع بالجنسية المصرية، فقد منح أولادها الحق في الحصول على الجنسية عند توافر الشروط المقررة بهم.