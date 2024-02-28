ماما إلحقي.. "خناقة" بين عروس وزوجها ليلة الزفاف والسبب غريب| فيديو

"ماما تعالي الحقي.. أنا ماليش دعوة أنا" بهذه الكلمات بدأت عروس شجارًا عنيفًا مع زوجها في ليلة الزفاف قبل خروجهم للمعازيم في قاعة الفرح.

مش همشي معاك كدا

انتشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك لعروسين وهم يتشاجران في ليلة زفافهم بسبب اعتراض العروس على بدلة عريسها المرصعة بالكثير من "الخرز والاستراص" حيث قالت له "لا متلبسليش كدا. دا أنا منبهة عليك يامحمد" ورد زوجها عليها قائلًا " دي مش بدلة دي؟ دي موضة.. انتي عايزاني ألبس زي أي حد" مضيفًا "إحنا مش متفقين بلاش ننكد على بعض؟؟!"

أوضحت مقطع الفيديو رد فعل والدة العروس حيث قالت لزوج ابنتها "لا دي مش بدلة.. إيه دا.. ماشي بتبرق؟!.. أمال هي تعمل إيه!"

وأضافت العروس لزوجها "أنا مش همشي معاك كدا.. هو إنت ماشي ورا رقاصة؟!". وانتهى الشجار بين العروسين بخروج العريس من الغرفة قائلًا "بلاش أرف!"