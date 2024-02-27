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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

في أقل من 24 ساعة.. الأمن يضبط المتهم بقـ تل جواهرجي بولاق

الخواجة حسني
الخواجة حسني

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في أقل من 24 ساعة  في القبض على المتهم بقتل جوهراجي بولاق أبو العلا ، وتم اقتياده في حراسة أمنية مشددة إلى قسم شرطة بولاق أبو العلا للتحقيق معه وكشف ملابسات الحادث ، تمهيداً لعرضه على النيابة العامة للتحقيق .

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عائلة وأصدقاء جواهرجي بولاق يؤدون الصلاة داخل كنيسة العذراء.. فيديو

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منفذ جريـ.مة قـ.تل جواهرجي بولاق طلب شراء (علبة سجائر) قبل ارتكاب الحادث

وسط حالة من الحزن ، توافد عصر اليوم الثلاثاء أفراد عائلة وأصدقاء الفقيد ( الخواجة حسني ) الذي قتل داخل محل المجوهرات الذي يملكه بحي بولاق أبو العلا غرب القاهرة علي كنيسة العذراء الشرقية بالعباسية .

وكانت النيابة العامة قد اجرت تحقيقات موسعة في واقعة مقتل جواهرجي بولاق أبو العلا وسرقة محتوياته محله التي قدرت بالملايين ، حيث انتقل فريق من النيابة العامة الي مسرح الجريمة وتم اجراء معاينة تصويرية من قبل جهات التحقيق وتم العثور علي جثة الجواهرجي الشهير باسم الخواجة حسني الخناجري وتبين اختفاء محتوياته من سبائك ذهبية ومجوهرات التي قدرت بملايين الجنيهات (جاري حصرها) .

واستمعت النيابة العامة لاقوال الشهود علي الحادث من اصحاب المحال المجاورة ، واسرة القتيل في محاولة للوصول لمعلومات لمرتكبي الجريمة  ، حيث تم فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل التي كشفت عن تعدي شخص بالضرب علي صاحب المحل ليسقط قتيلا ، تم نقل جثته الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة ، وكلفت المعمل الجنائي برفع البصمات من مسرح الجريمة .

الخواجة حسني الخناجري صاحب محل مجوهرات شهير ببولاق أبو العلا قد لقي مصرعه اثر قيام شخص بالدخول الي المحل وطلب من عامل في المحل شراء ( علبة سجائر ) وعقب عودته عثر علي الخواجة حسني جثة هامدة ، ووجود بعثره في محتويات المحل وسرقة مجوهرات من داخله .

ومن جانبها ، تقدمت اللجنة النقابية المهنية للعاملين بتجارة وصناعة المصوغات والمجوهرات بخالص التعازى القلبية لأسرة المرحوم الخواجة / حسني الخناجرى ، وناشدت اللجنة وزارة الداخلية سرعة ضبط الجناة وتسليمهم للعدالة .

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في أقل من 24 ساعة.. الأمن يضبط المتهم بقـ تل جواهرجي بولاق

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