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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عائلة وأصدقاء جواهرجي بولاق يؤدون الصلاة داخل كنيسة العذراء.. فيديو

أفراد عائلة جواهرجي
أفراد عائلة جواهرجي بولاق داخل الكنيسة

وسط حالة من الحزن، توافد أفراد عائلة وأصدقاء الفقيد الخواجة حسني الخناجري، الذي قتل داخل محل المجوهرات الذي يملكه بحي بولاق أبو العلا غرب القاهرة علي كنيسة العذراء الشرقية بالعباسية لاداء الصلاة علي روحه الطاهرة .

فيما تجري النيابة العامة تحقيقات موسعة في واقعة مقتل جواهرجي بولاق أبو العلا وسرقة محتوياته محله التي قدرت بالملايين، حيث انتقل فريق من النيابة العامة الي مسرح الجريمة وتم اجراء معاينة تصويرية من قبل جهات التحقيق وتم العثور علي جثة الجواهرجي الشهير باسم الخواجة حسني الخناجري، وتبين اختفاء محتوياته من سبائك ذهبية ومجوهرات التي قدرت بملايين الجنيهات (جاري حصرها) .

واستمعت النيابة العامة لأقوال الشهود علي الحادث من أصحاب المحال المجاورة، وأسرة القتيل في محاولة للوصول لمعلومات لمرتكبي الجريمة، حيث تم فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل التي كشفت عن تعدي شخص بالضرب علي صاحب المحل ليسقط قتيلا، تم نقل جثته إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي استعلجت تحريات أجهزة الأمن وكلفت المعمل الجنائي برفع البصمات من مسرح الجريمة .

وتعكف فرق البحث الجنائي بالقاهرة علي فحص كاميرات المراقبة ، وتتبع خط سير المتورطين في الحادث، وقام رجال المعمل الجنائي برفع البصمات من مسرح الجريمة .

وكان الخواجة حسني الخناجري صاحب محل مجوهرات شهير ببولاق أبو العلا قد لقي مصرعه اثر قيام شخص بالدخول الي المحل وطلب من عامل في المحل شراء ( علبة سجائر ) وعقب عودته عثر علي الخواجة حسني جثة هامدة ، ووجود بعثره في محتويات المحل وسرقة مجوهرات من داخله .

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغاً بتعرض محل مجوهرات شهير بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا لعملية سرقة من قبل مجهولين، علي الفور انتقلت أجهزة الأمن ، وتم العثور علي جثة الخواجة حسني الخناجري صاحب محل الدهب والمجوهرات الشهير ببولاق أبو العلا مصاب بضربة علي رأسه وطعنات متفرقة بجسده لقي علي اثرها مصرعه ، وسرقة كميات كبيرة من المجوهرات وسبائك ذهب كانت داخل خزينة المحل (جاري حصرها) .

تم تشكيل فريق بحث لتحديد وضبط تلك العناصر الإجرامية الذين كانوا يراقبون المحل من الخارج لحين انتهاء احدهم من ارتكاب الجريمة ، وتم رفع البصمات من مسرح الحادث، وكذلك حصر المسروقات، وفحص كاميرات المراقبة الخاصة بمحل المجوهرات ، وكذا كاميرات المحلات المجاورة ، وسماع الشهود بالمنطقة ، تم تحرير محضر، وباشرت النيابة العامة التحقيق .

من جانبها، تقدمت اللجنة النقابية المهنية للعاملين بتجارة وصناعة المصوغات والمجوهرات بخالص التعازى القلبية لأسرة المرحوم الخواجة حسني الخناجرى، وناشدت اللجنة وزارة الداخلية سرعة ضبط الجناة وتسليمهم للعدالة .

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