مذهل.. شركة صينية تقدم منتجا رائعا لحماية سائقي "الموتوسيكلات" من الحوادث| شاهد

تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لفكرة تعمل على تنفيذها شركة صينية بهدف حماية سائقي الدراجات النارية "الموتوسيكلات" من الحوادث.

حزام هوائي

أظهر المقطع الذي تم نشره عبر حساب الصين بالعربية على موقع إكس عرض توضيحي للفكرة الصينية التي تتمثل في وسائد هوائية على شكل حزام يقوم بربطه سائق الدراجة الهوائية حول الخصر ليتم فتحه وحماية جسمه "بالكامل" عند تعرضه لأي اصطدام.

لاقت الفكرة التي أعلن حساب الصين بالعربية أنها جاري تحويلها لمنتج وقريبًا سيتم إنتاجه بشكل ضخم تفاعلًا كبيرًا بين المتابعين حيث قال أحدهم "رائع جدا إذا كان فعلا يحمي في الواقع". بينما قال آخر "مستحيل أن تنتفخ بهذا الحجم سريعا أثناء الحادث لأن الحادث يقع خلال ثواني". فيما أضاف ثالث " هي فكرة حلوة بس المهم ألا يتسبب في الاختناق أو الضغط الزائد على الجسم".