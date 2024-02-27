"مياه الإسكندرية" تؤكد أهمية توطين الصناعة المحلية لتوفير فرص العمل

أكد المهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، والعضو المنتدب، أهمية توطين الصناعة المحلية، واهتمام الشركة بالمورد البشري في إنشاء ورش خاصة بالسباكة والحدادة والنجارة والسيارات والملابس، وورش لتصنيع الألواح الكهربائية والتي يتم تصنيعها بالكامل، وذلك يعمل على توفير المزيد من فرص العمل.

ذكرت الشركة -في بيان اليوم الثلاثاء- أن ذلك جاء خلال مؤتمر " استدامة الصناعة الوطنية فى مجال خدمات المياه والصرف الصحي" وتحت رعاية وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانيه، ووفد الإتحاد الأوروبي بالقاهرة، ومحافظة الأسكندرية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

أشار رئيصس الشركة إلى أن الإنتاج اليومي للمياه ب 3 مليون متر مكعب وسيتم زيادة الإنتاج إلى 4.5 مليون متر مكعب خلال السنوات القادمة، وتم عمل أبحاث لإعادة إستخدام مياه المروقات والمرشحات.

أوضح أن الشركة تمتلك الشركة أكثر من 20 براءة اختراع، وحصلت على شهادة دولية لقياس البصمة الكربونية الخاصة بالتغيرات المناخية، وتم إنشاء جروبات لأبناء الشركة معترف بها دولياً لإجراء أبحاث وتجارب على المياه، وتم تركيب أكثر من مليون قطعة موفرة.