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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هبة واصل تكشف آخر تطورات الحوار الوطني

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قالت الدكتورة هبة واصل، مقرر مساعد لجنة الدين العام بالحوار الوطني، إن  لجنة الدين العام شملت عقد 3 جلسات للوصل إلى توصيات قابلة للتنفيذ، مشيرة إلى أن الجلسة الأولى تحدثت عن عجز الموازنة، أما الجلسة الثانية فتحدث عن سبل التعاون مع الدين الخارجي، مشيرًا إلى أن ما حدث في الحوار الوطني كان عبارة عن تعمق اقتصادي حقيقي بحضور الوزارت المختلفة. 


 وتابعت "واصل"، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن وزير التعاون الدولي رانيا المشاط شاركت في الحوار وعرضت عرض مفصل فيما يخص هيكل الدين الخارجي، والجلسات المغلقة كانت فنية من قبل المتخصصيين، للوصل إلى توصيات عاجلة تنعكس بشكل جيد على المواطن المصري. 


ولفتت إلى أن أحد المقترحات في الحوار الوطني كانت تشمل تفعيل مبدأ شمولية الموازنة وإلزام الهيئات العامة بتحويل الفوائض المالية للموازنة العامة للدولة، فلا يجوز أن نعمل في اقتصاد مجزأ، مشددة على ضرورة وجود موازنة موحدة للدولة، لأن عدم تحقيق ذلك،  لا يعطي رؤية صحيحية حول موقف الاقتصاد المصري الحقيقي.

الحوار الوطني لجنة الدين العام الدين الخارجي نشأت الديهي المواطن المصري

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