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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رأس الحكمة.. محمد ماهر: السندات المصرية الدولية تشهد أعلى ارتفاع منذ عام

السندات المصرية
السندات المصرية

قال محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية إن السندات المصرية الدولية شهدت أعلى ارتفاع منذ عام في استجابة طبيعية للإعلان عن صفقة “رأس الحكمة”.


وأضاف ماهر في مداخلة مع برنامج " كلمة أخيرة الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على قناة ON أنه حتى نهاية الاسبوع الماضي كانت  قيم السندات أقل من قيمها بنسبة تتراواح مابين 10-12%  ومنذ بداية الاسبوع وبعد الإعلان عن الصفقة شهدت إرتفاعا لتبلغ اليوم أعلى نقطة منذ عام.


وأوضح ماهر أن هذا التحسن يعني أن السندات الدولية عليها طلب وتعكس ثقة المستثمر الأجنبي في الدين المصري وكذلك تراجع مخاطر الدين المصري في مؤشرات إيجابية حول الجدارة الائتمانية للدولة.


ولفت إلى أن استمرار تراجع الفجوة بين سعري الصرف في السوق الرسمي والموازي يعد مؤشرا جيدا, مشيرا إلى أنه مع المضي قدما في تنفيذ الصفقة وتحركات المركزي ستقل الفجوة بشكل أكبر وقد يدفع المضاربين للتخلص من الدولار خشية تحقيق خسائر.

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