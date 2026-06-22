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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير التعليم يضع اللمسات الأخيرة على خريطة المدارس الجديدة بسوهاج قبل انطلاق العام الدراسي الجديد

جانب من الزيارة في سوهاج
جانب من الزيارة في سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

قبل أسابيع من استقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد، أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جولة ميدانية بمحافظة سوهاج، لمتابعة مدى جاهزية عدد من المشروعات التعليمية الجديدة، في خطوة تستهدف ضمان دخول تلك المنشآت الخدمة في التوقيت المحدد، وتوفير بيئة تعليمية أكثر تطورًا لأبناء المحافظة.

ورافق الوزير خلال الجولة اللواء الدكتور طارق راشد محافظ سوهاج، حيث تفقدا عددًا من المشروعات التي تمثل إضافة مهمة للبنية التعليمية بالمحافظة، واطلعا على نسب التنفيذ ومراحل التشطيب والتجهيزات النهائية، تمهيدًا لافتتاحها مع بداية العام الدراسي المقبل.

وزير التربية والتعليم يتابع سير المشروعات الجديدة بسوهاج

وشهدت الجولة متابعة دقيقة لموقف الأعمال الجارية بمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM" بمركز أخميم، والتي تعد من أبرز المشروعات التعليمية المنتظرة في سوهاج، نظرًا لما تمثله من نقلة نوعية في مجال رعاية الطلاب المتفوقين والموهوبين.

ووجه وزير التربية والتعليم بسرعة الانتهاء من جميع التجهيزات الخاصة بالمدرسة، مؤكدًا أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة حتى تكون جاهزة لاستقبال الطلاب في موعدها، خاصة أن المدرسة ستوفر بيئة تعليمية حديثة تعتمد على البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار.

كما تابع الوزير أعمال تطوير إحدى مدارس التعليم الفني التي يجري تجهيزها للعمل كمدرسة تكنولوجيا تطبيقية متخصصة في مجال المياه بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في إطار خطة الوزارة للتوسع في التعليم الفني المتخصص وربطه بشكل مباشر بمتطلبات سوق العمل.

وتعكس تلك المشروعات توجهًا جديدًا نحو تنويع الفرص التعليمية المتاحة أمام الطلاب، وعدم الاقتصار على المسارات التقليدية فقط، من خلال توفير مدارس متخصصة في العلوم والتكنولوجيا وأخرى مرتبطة بالقطاعات الإنتاجية والخدمية.

وخلال الجولة، أكد اللواء الدكتور طارق راشد محافظ سوهاج أن المحافظة تشهد توسعًا ملحوظًا في المشروعات التعليمية، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية، بهدف استيعاب الزيادة في أعداد الطلاب وتحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة لهم.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة تواصل ضخ استثمارات كبيرة في قطاع التعليم باعتباره أحد أهم محاور التنمية، لافتًا إلى أن المدارس الجديدة ستسهم في تقليل الكثافات الطلابية وتوفير فرص تعليمية أكثر تميزًا لأبناء المحافظة.

وتحمل جولة وزير التربية والتعليم بسوهاج رسالة مهمة مفادها أن الاستعداد للعام الدراسي الجديد لا يقتصر على تجهيز الجداول والمعلمين فقط، بل يبدأ من التأكد من جاهزية المدارس والمنشآت التعليمية على أرض الواقع، لضمان انطلاق الدراسة في بيئة حديثة قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل وتلبية طموحات الطلاب.

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