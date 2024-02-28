جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين قبل رمضان.. تجارة الجملة يكشف التفاصيل

المهندس عادل عبد العزيز، العضو المنتدب التجاري للشركة العامة لتجارة الجملة، أن الدولة قامت بجهود كبيرة، من خلال توجيهات الرئيس السيسي للحكومة لتوفير السلع الأساسية للمواطن المصري قبل بداية شهر رمضان.

وقال عادل عبد العزيز، خلال لقاء له لبرنامج "التاسعة"، عبر "القناة الأولى المصرية"، أنه تم العمل على الإفراج عن السلع الموجودة بالموانئ، بعد توفير المكون الدولاري، إضافة لإستيراد الزيوت الهامة

وتابع العضو المنتدب التجاري للشركة العامة لتجارة الجملة، أن الشركة القباضة للصناعات الغذائية، عملت على توفير السلع من خلال وجود كميات كبيرة بالمنافذ

وأشار عادل عبد العزيز إلى أنهتم العمل على ضخ 65 ألف طن من السكر، إضافة إلى 42 الف طن من الزيوت، إضافة إلى توفير 8200 طن لحومة سودانية، بأسعار مخفضة للمواطنين.