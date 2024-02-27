المصري للشئون الخارجية: الشخصية المصرية تقف حائط صد أمام كافة المؤامرات

قالت الدكتورة عواطف سراج الدين، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن الشخصية المصرية تقف حائط صد أمام كافة المؤامرات التي تسعى لتقسيم الدولة المصرية، مشيرة إلى أن المخططات الغربية حاولت التفرقة بين المسلمين والمسحيين، ولكن تلك المحاولات فشلت بشكل كامل.

تابعت"سراج الدين"، خلال حوراها مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم" أنها متفائلة باستثمار الدول العربية في مصر خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن الإستثمارات العربية لا تعني شراء الدولة المصرية، ولكنها شراكة اقتصادية بين البلدين.

أشارت عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إلى أن مصر خلال الفترة الحالية تواجه ظروف صعبة للغاية، لأنها محاطة بأزمات من كافة الاتجاهات الإستراتيجية.

لفتت إلى أن مصر تمتلك ثلث أثار العالم، ولديها كافة مقومات السياحة، ورغم ذلك هناك سياحة بالملايين تذهب لدول إقليمة وأجنبية لا تمتلك المقومات المصرية، مشيرة إلى أن السياحة هي ثروة مصر الحقيقية القادرة على زيادة الاقتصاد المصري.