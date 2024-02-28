تعرف على تطورات الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بدمياط



ترأس الفريق محمد فريد حجازى مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مؤتمر موسع ، جاء بحضور لفيف من ممثلى الوزارات والهيئات المعنية و ممثلى الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وذلك لمتابعة تطورات الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى مرحلتها الأولى والمدرج بها تطوير ٢٨ قرية بإجمالى ٢١٩ تابع بمركز كفر سعد..

هذا وقد استهلت "محافظ دمياط" اللقاء بالترحيب بالفريق حجازى فى زيارته الدورية لمحافظة دمياط موجهة الشكر له على حرصه المستمر لمتابعة معدلات التنفيذ اولا بأول ومناقشة كافة المعوقات وتذليلها ، كما أكدت أن هذا المشروع القومى" حياة كريمة" الذى أطلقه فخامة السيد رئيس الجمهورية يحقق التطوير الشامل للريف المصرى و توفير كافة الخدمات لأهالى القرى وذلك بما يتواكب مع خطة مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ و رؤى الجمهورية الجديدة ..

فيما وقد أكد مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة، على أهمية التنسيق بين كافة الجهات للاسراع بالخطوات التنفيذية بمشروعات المبادرة والتى يتم تنفيذها من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة فى الجهاز المركزى للتعمير والهيئة القومية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدًا أنه يتم متابعة الموقف اولا بأول لاستكمال محاور المرحلة الأولى من المشروع القومى العملاق الذى يشهده مركز كفر سعد لتحقيق التطوير الشامل لقرى المركز ، و أكد الفريق حجازى على ضرورة الدفع بمعدلات التنفيذ بالمشروعات الجارى تنفيذها بالقطاعات المختلفة ،موجهًا بسرعة استلام المنشآت التى تم الانتهاء منها وتوصيل المرافق لها، موجهًا بسرعة استكمال أعمال شبكات المرافق لتنفيذ عمليات رصف الطرق ، كما أكد على ضرورة وضع جداول زمنية للأعمال النهائية بالمشروعات..

فيما وقد ناقش الفريق محمد حجازى و الدكتورة منال عوض، مع ممثلى القطاعات المختلفة، الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة التى يصل اجماليها ٥٨٥ مشروع بقطاعات المرافق من مياه شرب وصرف صحى وغاز طبيعى و اتصالات وكهرباء ، و كذا المنشآت الخدمية بقطاعات الصحة و الشباب والرياضة و المجمعات الحكومية والزراعية والتضامن الاجتماعي و أيضًا مشروعات تبطين وتأهيل الترع والكبارى و إنشاء أسواق ومواقف حضارية ووحدات إطفاء و كذلك ٦ عمارات سكنية بمشروع سكن كريم ونقاط الإسعاف و كذلك تطوير مكاتب البريد ونقاط الشرطة والسكك الحديدية و رفع كفاءة ورصف شبكات الطرق الداخلية والرئيسية وابراج المحمول ،وفى هذا السياق ، تم استعراض عدد المشروعات التى تم الانتهاء منها ونسب التنفيذ بالمشروعات الجارية ومناقشة آليات الانتهاء من كافة الاعمال بمحطات رفع الصرف الصحي وأيضًا الشبكات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي والوصلات المنزلية ببعض القرى وذلك لاستكمال باقى المرافق و تنفيذ خطة رصف الطرق ،كما تم بحث آلية مد شبكات المرافق لبعض المنشآت الخدمية، وكذلك مناقشة كافة المعوقات التى قد تبطىء نسب التنفيذ وآلية إيجاد حلول لتخطيها، للانتهاء من بعض المشروعات خلال الفترة القادمة، وذلك من خلال وضع خطة محددة تتضمن عدة محاور لاستكمال أعمال التنفيذ والانتهاء منها وفقًا لمخطط زمني محدد وطبقًا للاشتراطات المقررة..