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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

متشمتش الناس فينا.. شاب يرفض تصديق غرق أخيه بالبحر| شاهد ماذا فعل!

شاب يرفض تصديق غرق
شاب يرفض تصديق غرق أخيه بالبحر| شاهد ماذا فعل!

تصدر مقطع فيديو موقع التواصل الاجتماعي تيك توك لشاب يرفض تصديق غرق أخيه الوحيد في البحر وجلوسه أمامه وسط عددًا من المحيطين به الذين يحاولون مواساته.

أوضح المقطع الشاب وهو يُهاجم امرأة لمجرد أنها قالت له البقاء لله حيث صرخ بوجها قائلًا "مش مات.. امشي من هنا" وهو جالس أمام البحر بانتظاره وينادي عليه. 

حاسس إنه هيرجع

وسط محاولات تهدئته من جانب أصدقائه، ردد الشاب مجموعة من الكلمات التي تُعبر عن صدمته وعدم قدرته على تصديق رحيل أخيه الوحيد حيث قال "كفاية إني حاسس إنه هيرجع. اخويا هيرجع.. يالا ياخويا.. يالا ياخويا مش تشمت الناس فينا.. بالله عليك ما تشمت الناس فينا.. يالا ياأخي كفاية كدا بالله عليك".

 تفاعل المتابعين مع مقطع الفيديو بشدة حيث قال أحدهم " أنا كمان كنت ف صدمه وفضلت تلات سنين حسه أن أمي راجعه لحد ما اقتنعت انها خلاص مش هترجع". بينما قال آخر " انا بقالي سنتين ف صدمه كده كان نفسي اعيط زيهم هيحس بعدين هو دلوقتي ف عالم تاني".

@xx..alzozaia..xx23 لا حول ولاقوة إلا بالله 💔😔#Alzozaia1911 #حلمي100k ♬ الصوت الأصلي - ✨صلي ع النبي متبقاش بخيل✨
شاب غرق أخيه الوحيد البحر امام البحر اخويا هيرجع

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