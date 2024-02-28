عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

العملات تستقر في بداية تعاملات اليوم 28-2-2024

عملات عربية وأجنبية
عملات عربية وأجنبية

بدأت تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 28-8-2024، بثبات في أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري داخل البنوك العاملة في مصر، حيث سجل متوسط سعر العملات المختلفة استقرارًا في مستهل التداولات مع بداية العمل في البنوك.

 

وفيما يلي أسعار بعض العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري:

أمام سلة العملات.. سعر الدولار عالميا يتجه نحو أعلى مستوياته منذ ديسمبر

الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة الاتجار في الدولار بالقانون

الدولار:


سُجل سعر الدولار 30.82 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.


اليورو:


وصل سعر اليورو إلى حوالي 33.15 جنيه للشراء و 33.29 جنيه للبيع.


الجنيه الاسترليني: 


سُجل الجنيه الاسترليني 38.75 جنيه للشراء و 38.93 جنيه للبيع.


الدولار الكندي:


وصل سعر الدولار الكندي إلى 22.85 جنيه للشراء و 22.95 جنيه للبيع.


الكرون الدنماركي: 


سُجل الكرون الدنماركي 4.44 جنيه للشراء و 4.46 جنيه للبيع.


الكرون النرويجي:


وصل سعر الكرون النرويجي إلى 2.89 جنيه للشراء و 2.9 جنيه للبيع.


الكرون السويدي: 


سُجل الكرون السويدي 2.91 جنيه للشراء و 2.93 جنيه للبيع.


الفرنك السويسري


وصل سعر الفرنك السويسري إلى حوالي 35.445 جنيه للشراء و 35.6 جنيه للبيع.


الدولار الاسترالي:


سُجل سعر الدولار الاسترالي حوالي 20.03 جنيه للشراء و 20.12 جنيه للبيع.


الين الياباني: 


وصل سعر 100 ين ياباني إلى 20.76 جنيه للشراء و 20.85 جنيه للبيع.


اليوان الصيني:


سُجل سعر اليوان الصيني نحو 4.28 جنيه للشراء و 4.3 جنيه للبيع.


وفيما يتعلق بالعملات العربية:

 

الريال السعودي: 


وصل سعر الريال السعودي إلى 8.21 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.


الدرهم الإماراتي: 


سُجل سعر الدرهم الإماراتي نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع.


الدينار الكويتي: 


سُجل الدينار الكويتي حوالي 100.12 جنيه للشراء و 100.58 جنيه للبيع.


الدينار البحريني: 


وصل سعر الدينار البحريني نحو 81.76 جنيه للشراء و 82.13 جنيه للبيع.


الريال العماني:


سُجل سعر الريال العماني نحو 80.06 جنيه للشراء و 80.42 جنيه للبيع.


الريال القطري:


وصل سعر الريال القطري نحو 8.45 جنيه للشراء و 8.49 جنيه للبيع.


الدينار الأردني: 


سُجل سعر الدينار الأردني نحو 43.41 جنيه للشراء و 43.69 جنيه للبيع.

 

سعر العملات اليوم العملات العرببية الأجنبية البنك المركزي اخبار مصر مال واعمال سعر اليورو سعر الدولار اليوم سعر الجنيه الاسترليني سعر الريال السعودى Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفراد .. تسجيل صوتي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة جواهرجي بولاق

الدولار يتجه لخسائر إضافية في مصر.. وهذه قيمته أمام الجنيه

2500 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد ساعات من تصريحات صندوق النقد

في أقل من 24 ساعة.. الأمن يضبط المتهم بقـ تل جواهرجي بولاق

في واقعة قـ.تل جواهرجي بولاق.. المتهم يكشف التفاصيل ويمثل جريمته| خاص

حقي أقدم بلاغ في عادل إمام..دفاع المتهمين في سرقة مريهان حسين يكشف تفاصيل مثيرة

اللاعب يرحب.. إعلامي يعلن عن صفقة نارية لنادي الزمالك

تذبذب سعر الذهب اليوم في مصر.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

موضوعات متعلقة

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم.. وهذا سعر الدولار |فيديو

ترشيحاتنا

وزير المالية: إنشاء اتفاقيات تجارية تعتمد على التسويات عبر عملات البريكس المحلية

الجمعة 30 درجة.. مفاجآت في حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة

زيلينسكي في موقف حرج.. روسيا تكشف وضع القوات الأوكرانية على خط المواجهة

الوسطاء بين حماس وإسرائيل يؤكدون: توقيع اتفاق التبادل قبل 10 مارس

العملات تستقر في بداية تعاملات اليوم 28-2-2024

فرض نفسه على كولر.. مهيب عبد الهادي يشيد بموقف كهربا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رأس الحكمة تفك شفرة الأسعار| توفير 11 سلعة قبل رمضان.. الأرز والسكر بكام؟

واحدة تاني رمت نفسها.. تكرار حادثة حبيبة الشماع| كيف تحمين نفسك من الخطف؟

شاهد.. ديناصورات ترقص على أغنية شعبية| ما القصة؟

سيدة أمريكية تثير الجدل بحجم لسانها وتدخل موسوعة جينيس

فيديو

مذهل.. شركة صينية تقدم منتجا رائعا لحماية سائقي "الموتوسيكلات" من الحوادث| شاهد

ماما إلحقي.. "خناقة" بين عروس وزوجها ليلة الزفاف والسبب غريب| فيديو

صدمة.. مختل عقليًا يجوب شوارع أمريكا ويستهدف ذوي الإعاقة| شاهد ماذا يفعل

مجوهرات بالملايين.. كواليس مقـ تل الخواجة حسني الخناجري في سطو مسلح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ