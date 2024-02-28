مش باين الفورمة.. حوار كوميدي بين كريم محمود عبد العزيز وأحد أبطال ذوي الهمم

دار حوار كوميدي بين أحد أبطال ذوي الهمم والفنان كريم محمود عبد العزيز في إحدى فقرات قادرون باختلاف بحضور الرئيس السيسي .

ووجه أحد أبطال ذوي الهمم حديثه لكريم محمود عبد العزيز قائلا:" مش باين عليك الفورمة يا كريم ".

ووصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر احتفالية قادرون باختلاف، والتي تستهدف دعم ومساندة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع المصري.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفلة قادرون باختلاف التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية