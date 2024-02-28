إصابة 38 عاملا في تصادم أتوبيس وسيارة نقل بطريق السويس العين السخنة

أصيب 38 عاملا فى حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل بطريق السويس العين السخنة وتم نقل المصابين إلى مستشفى المجمع الطبى بالسويس.

كان اللواء حسام الدح مدير امن السويس تلقى بلاغا بحادث تصادم سيارة اوتوبيس ميني باص رقم ر ي ع 1938 محمل بأفراد نظافة تابعين لشركة فالكوم خاصة بجامعة الجلالة مع سيارة نقل رقم ط و س 6586 أمام قرية وادي دجلة العين السخنة بعد كمين سوميد طريق العين السخنة السويس اتجاه السخنة.

وفور البلاغ وجه الدكتور محمد طنطاوى مدير مرفق الأسعاف بالسويس سيارات الاسعاف لموقع الحادث حيث تبين وجود 38 مصاب وتم نقلهم لمستشفي المجمع الطبي بالسويس.