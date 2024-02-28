عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إطلالة جديدة.. شمس الكويتية تبهر متابعيها | شاهد

شمس الكويتية
شمس الكويتية

تداول رواد السوشيال ميديا، صورا جديدة للفنانة شمس الكويتية، على موقع التواصل وتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”. 

وتألقت شمس الكويتية، مرتدية بنطال كاجوال باللونين الرمادي والأزرق، ونسقت معه “تي شيرت” بسيط باللون الأبيض؛ ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت شمس الكويتية في الماكياج على اللون الأسود للعيون، الذي كشف عن جمالها، واختارت اللون البينك الناعم للشفاه. 

كما اختارت شمس الكويتية، ترك شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور شمس الكويتية 

شمس شمس الكويتية صور شمس الكويتية إطلالات شمس الكويتية اخبار شمس الكويتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاود الهبوط مجددا| تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم

انفراد| سبائك وأطقم .. ابنة شقيقة جواهرجي بولاق تكشف حجم المسروقات.. فيديو

بالزيادة الجديدة.. موعد وتفاصيل صرف معاشات مارس القادم

زيادة الدعم على بطاقة التموين 100 جنيه.. الوزارة تحسم الجدل: "ننتظر موافقة الحكومة"

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر 2024

بـ 12 مليار دولار .. توقيع 7 اتفاقيات مع مطورين عالميين لتنفيذ مشروعات بمجال الهيدروجين الأخضر

انخفاض سعر علبة السجائر كليوباترا| هل ستتراجع باقي الأنواع؟

خاص.. أول صور للمتهم بقتل جواهرجي بولاق الخواجة حسني الخناجري

موضوعات متعلقة

إطلالة مختلفة.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بجمالها| شاهد

منة فضالي تصدم متابعيها بأحدث جلسة تصوير | شاهد

في يومها العالمي.. تعرف على أهم الأمراض النادرة

في عيد ميلادها الـ30.. 10 صور آثارت الجدل لـ هاجر أحمد| شاهد

فستان جريء.. مي عمر تثير الجدل بملابسها| شاهد

لمدة أسبوعين.. تعرفي على دايت الإنقاذ السريع قبل رمضان

يشبه فستان الزفاف.. أصالة تثير الجدل بإطلالتها الجديدة | شاهد

بعد تصريحها الأخير عن الإنجاب.. 10 صور وضعت سمية الخشاب في مأزق|شاهد

ترشيحاتنا

"نحن لا نخدعكم"| السيسي يصارح المصريين بشأن رأس الحكمة: "أكبر مشروع سياحي على المتوسط"

انتشار حملات لمقاطعة التمور الإسرائيلية قبل شهر رمضان 2024

صبحي يفتتح فعاليات اجتماعات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في دورته الـ47

بيان قطري فرنسي عاجل بشأن اجتياح إسرائيل لرفح وأزمة هجمات البحر الأحمر

ارتفاع المخزونات الأمريكية من النفط الخام مع تراجع البنزين ونواتج التقطير

انفراد| سبائك وأطقم .. ابنة شقيقة جواهرجي بولاق تكشف حجم المسروقات.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جديدة.. شمس الكويتية تبهر متابعيها | شاهد

بدلة غريبة.. ريم البارودي تثير الجدل على إنستجرام | شاهد

لوك جديد.. يسرا تبهر متابعيها بأحدث صورها| شاهد

الأكثر مبيعًا في العالم العربي.. تعرف على أول غلاف لمجلة ماجد

فيديو

عواصف خطيرة.. سر تحذير الأرصاد من حالة الطقس

هبوط جديد للدولار بالسوق السوداء وتراجع الذهب | تفاصيل

صاحب مكتبة يكشف امرأة أرادت تصوير أوراق بـ"طلاسم سحر"| شاهد ماذا فعل!

زوجي بريء وحالتنا المادية كويسة.. زوجة المتهم بخطف حبيبة الشماع تكشف تفاصيل جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

اﻟﻤﺰﻳﺪ