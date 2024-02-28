إطلالة جديدة.. شمس الكويتية تبهر متابعيها | شاهد

تداول رواد السوشيال ميديا، صورا جديدة للفنانة شمس الكويتية، على موقع التواصل وتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وتألقت شمس الكويتية، مرتدية بنطال كاجوال باللونين الرمادي والأزرق، ونسقت معه “تي شيرت” بسيط باللون الأبيض؛ ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت شمس الكويتية في الماكياج على اللون الأسود للعيون، الذي كشف عن جمالها، واختارت اللون البينك الناعم للشفاه.

كما اختارت شمس الكويتية، ترك شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور شمس الكويتية