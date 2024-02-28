فصائل فلسطينية: استهدفنا دبابتي ميركافا إسرائيليتين بقذيفتين جنوبي قطاع غزة

أعلنت فصائل فلسطينية، استهداف دبابتي ميركافا إسرائيليتين بقذيفتين غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 26 عسكريا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال جيش الاحتلال إنه أصيب 3007 ضباط وجنود منذ بدء الحرب في غزة، منهم 1429 أصيبوا خلال العملية البرية.

في سياق متصل، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إنه بعد 146 يوما من الحرب في غزة، يواصل الاحتلال الإسرائيلي ممارسة أبشع ما عرفته البشرية في جرائم القتل والإبادة والتهجير.

وأضاف هنية، خلال كلمته في مؤتمر لمؤسسة القدس الدولية، اليوم الأربعاء، أن المقاومة الفلسطينية قابلت العدوان الإسرائيلي ببسالة تاريخية رغم اختلال موازين القوى، لافتا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قوبل بأشد المعارك ضراوة عندما حاول التوغل في قطاع غزة.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني يواجه العدوان الإسرائيلي بتضحيات أفشلت مخططات التهجير، مشيرا إلى أن هناك نحو 700 ألف فلسطيني مرابطون في شمال قطاع غزة رغم كل أساليب القتل التي تمارس ضدهم.