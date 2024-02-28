محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

عندما يتعلق الأمر بالتغذية أثناء شهر رمضان فإن استهلاك الطعام والشراب يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة وراحة الصائمين.

ومن بين المنتجات الغذائية التي قد تكون جزءًا من وجبات الإفطار والسحور خلال شهر رمضان هي منتجات الألبان. وذلك لما تحتويه منتجات الألبان من عناصر غذائية مهمة مثل الكالسيوم والبروتين والفيتامينات الأخرى. وهذه المكونات الغذائية ضرورية لصحة الجسم وللحفاظ على توازنه الغذائي خلال فترة الصيام.

ففي الإفطار يمكن استهلاك منتجات الألبان مثل اللبن والزبادي والجبنة كجزء من وجبة السحور أو الإفطار. تعتبر هذه المنتجات مصدرًا ممتازًا للبروتين الذي يساعد في الشعور بالشبع لفترة أطول ويوفر الطاقة اللازمة للصائم خلال النهار.

كذلك من الوجبات المحببة جدا للصائمين في رمضان هو اللبن بالتمر فهو غذاء صحي ومفيد جدًا للجسم وذلك يتضح من خلال الآتي:



1. مصدر للبروتين: فاللبن يعد مصدرًا غنيًا بالبروتين وهو مكون غذائي أساسي يساهم في بناء العضلات و الأنسجة في الجسم . بالإضافة إلى ذلك فإن البروتين مهم للشعور بالشبع وتنظيم مستويات السكر في الدم.

2. مصدر للكالسيوم: اللبن يحتوي على كميات كبيرة من الكالسيوم، وهو عنصر غذائي أساسي لصحة العظام والأسنان. تناول كميات كافية من الكالسيوم يمكن أن يساعد في الوقاية من هشاشة العظام وتقويتها.

3. الألياف الغذائية: التمر يعتبر مصدرًا جيدًا للألياف الغذائية وهي مهمة لصحة الجهاز الهضمي. الألياف تساعد في تنظيم الجهاز الهضمي، وتعزز الشعور بالشبع وتساعد في تحسين حركة الأمعاء.

4. مصدر للطاقة: التمر يحتوي على الكربوهيدرات التي تعد مصدرًا سريعًا للطاقة. يمكن أن يكون تناول التمر مع اللبن وجبة سحور مغذية تمنحك الطاقة اللازمة لتجاوز فترة الصيام خلال النهار.

5. الفيتامينات والمعادن: اللبن والتمر يحتويان على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الجسم. اللبن يحتوي على فيتامينات مثل فيتامين د وفيتامين ب12 والبوتاسيوم والمغنيسيوم. التمر يحتوي على فيتامينات ب والحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم أيضًا.

تناول اللبن بالتمر يوفر تركيبة غذائية متوازنة وغنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة. يمكن أن يكون تناولهما في وجبة السحور مفيدًا لصحتك العامة ولتلبية احتياجاتك الغذائية خلال فترة الصيام أيضًا. ولكن يفضل للأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية معينة مراجعة طبيبهم الخاص في الكميات المناسبة لهم والتي لا تسبب لهم أي ضرر صحي.

** كذلك يعتبر الزبادي منتجًا شائعًا في وجبة السحور خلال شهر رمضان. فهو غني بالبروبايوتيك بكتيريا التي تساهم في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتعزيز جهاز المناعة وتسهيل عملية الهضم كما أنه يحتوي على البكتيريا النافعة التي تعزز التوازن البكتيري في الأمعاء.

** كما تعتبر الجبن القريش من أفضل أنواع الجبن المناسبة لوجبة السحور فهي خالية من الدهن ومرتفعة في البروتين مما يعطي احساس بالشبع لفترة طويلة كما تحتوي علي نسبة ملح منخفضة لذلك فهي تناسب بعض الفئات الخاصة التي تعاني من السمنة والسكر والضغط

وبصفة عامة فإن تناول منتجات الألبان خلال شهر رمضان يوفر العديد من الفوائد الصحية. وذلك كالآتي:



1. توفير البروتين:

تحتوي منتجات الألبان مثل اللبن والزبادي والجبن على كمية كبيرة من البروتين، وهو مهم جدًا لبناء وتجديد الأنسجة في الجسم. حيث أن تناول كمية كافية من البروتين يساعد في الشعور بالشبع لفترة أطول ويسهم في الحفاظ على العضلات.

2. توفير الكالسيوم:

تحتوي منتجات الألبان على كمية كبيرة من الكالسيوم وهو ضروري لصحة العظام والأسنان. تناول كمية كافية من الكالسيوم يقلل من خطر الإصابة بأمراض العظام مثل هشاشة العظام.

3. توفير الفيتامينات والمعادن الأخرى:

بالإضافة إلى البروتين والكالسيوم تحتوي منتجات الألبان على العديد من الفيتامينات والمعادن الأخرى مثل فيتامين د وفيتامين ب12 والبوتاسيوم والمغنيسيوم. هذه العناصر الغذائية تساهم في دعم وظائف الجسم المختلفة والحفاظ على صحة الجهاز المناعي.

4. الترطيب وتعويض المفقود من السوائل:

تحتوي معظم منتجات الألبان على نسبة عالية من الماء وهذا يساهم في ترطيب الجسم وتعويض المفقود من السوائل خلال فترة الصيام في رمضان. لذلك فإن استهلاك منتجات الألبان الطازجة يساعد في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم.

5. الهضم وصحة الأمعاء:

تحتوي بعض منتجات الألبان مثل الزبادي على البكتيريا النافعة التي تعزز صحة الأمعاء وتساهم في عملية الهضم. يمكن أن يكون تناول الزبادي ومنتجات الألبان الأخرى خلال وجبة الإفطار أو السحور مفيدًا لتعزيز الصحة الهضمية.



ولكن يُنصح بالتوازن والاعتدال في تناول منتجات الألبان وتضمينها في إطار نظام غذائي صحي ومتوازن خلال شهر رمضان المبارك.