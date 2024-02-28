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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

مفاجأة| ماذا قال الحضري عن حسام حسن؟ والعميد يستبعد النني

حسام حسن
حسام حسن

علق عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، على تولي حسام حسن مهمة تدريب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، خلفًا لروي فيتوريا.

حسام حسن 

ماذا قال الحضري عن تدريب حسام حسن للمنتخب؟

وقال الحضري في تصريحات عبر قناة Ssc السعودية: "ما حدث لمنتخب مصر في كأس أمم أفريقيا نكسة، ولكن لا أعرف من يجب أن يُحاسب عليها، سواء مدرب أو إدارة أو مسئولين، أو لاعبين".

وعن رأيه في تولي حسام حسن القيادة الفنية لمنتخب مصر قال: "الكرة المصرية تحتاج إلى تغيير 180 درجة، وحسام حسن لن يحل الأزمة ولن يضيف شيئا وإن كنت أتمنى ذلك، ولكن المشكلة ليست عند حسام حسن".

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وواصل حديثه قائلا: "الكرة المصرية تحتاج إلى أساس وبناء جديد مثل العمارة، وإحنا محتاجين نتأسس تاني ونبني من أول وجديد، والكابتن حسام ليس المسئول عن ذلك".

واختتم الحضري تصريحاته: "لو نجح حسام حسن فالحمد لله، وإن فشل لا تظلموه".

الننى خارج معسكر منتخب مصر

يدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن استبعاد محمد النني، لاعب نادي أرسنال، من معسكر الفراعنة المقبل، بسبب غياب اللاعب عن المشاركة مع فريقه لفترة كبيرة.

واستقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على إعلان قائمة اللاعبين المحترفين لمعسكر الفراعنة المقبل يوم 3 مارس استعدادا للمشاركة في دورة الإمارات الودية.

محمد النني 

وطلب العميد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، من جهازه الطبي بقيادة محمد أبو العلا، التواصل مع نظرائه في ليفربول للحصول على تقرير طبي كامل عن إصابة محمد صلاح والبرنامج التأهيلي الذى خاضه منذ إصابته في بطولة كأس الأمم.

ويسعى حسام حسن لحسم مصير محمد صلاح من قائمة اللاعبين المحترفين المستدعاة لمعسكر مارس المقبل، لخوض دورة ودية دولية في الإمارات بمشاركة منتخبات نيوزلندا وتونس وكرواتيا.

وأكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول، أن المنتخب سيخوض أولى ودياته يوم 22 مارس أمام نيوزيلندا فى الدورة الودية التي تستضيفها دولة الإمارات بمشاركة منتخبي كرواتيا وتونس.

وقال إبراهيم حسن، إنه جار التنسيق لمعسكر المنتخب المقبل فى مارس ومواعيد السفر إلى الإمارات.

مؤكدا أن لوائح البطولة تنص على مواجهة الفائز من كل مباراة واللعب على تحديد المركزين الأول والثاني يوم 26، بينما يلعب الخاسران يوم 25 في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

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