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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عصابة عظيمة يتذيل قائمة الأعلى تحقيقا للإيرادات بالسعودية

صدى البلد

تذيل فيلم عصابة عظيمة بطولة الفنانة إسعاد يونس قائمة الاعمال الاكثر تحقيقا للايرادات في المملكة العربية السعودية الاسبوع الماضي . 

واحتل فيلم عصابة عظيمة المركز العاشر في القائمة التي تضم الاعمال الاكثر تحقيقا للايرادات بشكل اسبوعي في المملكة العربية السعودية سواء الاجنبية او العربية . 

وفيلم "عصابة عظيمة" بطولة: إسعاد يونس، ومحمد محمود، وكريم عفيفي، ومحمد ثروت، وهو من تأليف هاجر الإبياري، وإخراج وائل إحسان.

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وتجسد الفنانة إسعاد يونس خلال أحداث الفيلم شخصية امرأة في الخمسينيات من عمرها فقدت بصرها نتيجة حادث، ولها ابن يجسد دوره الفنان كريم عفيفي يتسبب لها في خسارة منزلها ويستولي على أموالها، وتجسد فرح الزاهد دور زوجته.

من ناحية اخري بدات  الفنانة إسعاد يونس تصوير  دورها فى مسلسل “تيتا زوزو” والذى من المقرر أن يعرض خارج السباق الرمضانى المقبل.

المسلسل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل والتى تقوم حاليا باختيار باقى أبطال العمل للبدء فى تصويره قريبا.

ويعد مسلسل “تيتا زوزو” بمثابة عودة جديدة للفنانة إسعاد يونس بعد غياب عن الساحة الفنية حيث عادت الى التمثيل من خلال فيلم “200 جنيه" مع المؤلف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.

كانت إسعاد يونس شاركت فى مسلسل “كامل العدد” العام الماضى والذى عرض فى رمضان وقامت ببطولته دينا الشربينى وشريف سلامة.

اسعاد يونس الفنانة إسعاد يونس الفنان كريم عفيفي المملكة العربية السعودية هاجر الابياري فيلم عصابة عظيمة مسلسل “تيتا زوزو”

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