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برلمان

تامر الحبال: قادرون باختلاف من أعظم إنجازات الجمهورية الجديدة والسيسي رئيس جبر الخواطر

تامر الحبال،عضو
تامر الحبال،عضو أمانة الصناعة والتجارة المركزية بمستقبل وطن

قال المهندس تامر الحبال، عضو أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي رسخ في الجمهورية الجديدة أسس ومعايير وقيم رفيعة ومن بينها القيمة الإنسانية وجبر الخواطر وإحترام الآخر وكلها تظهر في صورة قادرون بإختلاف، هذا الحدث الذي يضرب فيه الرئيس السيسي أروع الأمثال في جبر الخواطر.

وأضاف "الحبال"، فى تصريحات صحفية له اليوم، أنه في النسخة الخامسة من قادرون بإختلاف، عندما تشاهد هؤلا الأبطال والبسمة تزين وجوههم نستطيع القول أننا أمام قوة بشرية ضخمة تستحق الإهتمام.

وأشار عضو أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، إلى أن قادرون بإختلاف من أعظم إنجازات الجمهورية الجديدة، وحدث يسعد الرئيس والشعب ويرسم البسمة على وجوه الأطفال من ذوي الهمم والقدرات الخاصة، لافتا إلى أن الرئيس يتفاعل معاهم ويسمع لهم ويحقق أمنياتهم ومتطلباتهم، لذلك أحبه أطفال ذوي الهمم وجبر بخاطرهم ورسم البسمة والبهجة على وجوههم.

وأوضح المهندس تامر الحبال، أن التاريخ سيذكر مواقف الرئيس السيسي وما حققه من أجل ذوي الهمم والقدرات الخاصة، حيث أنه لم يحدث من قبل هذا الإهتمام بذوي الهمم مثل ما حدث في عهد الرئيس السيسي، حيث عمل على دمجهم في المجتمع والتأكيد على أنهم جزء مهم في المجتمع لا يستغنى عنه، وحقق لهم كل ما يتمنوه، وفتح لهم طاقة نور للحياة الجديدة التي يشعرون فيها بأنهم جزء فاعل في المجتمع وقادرون بإختلاف حقا وهناك مواهب بفضل الرئيس ومنح الفرصة لهم استطاعوا أن يبهروا العالم، وعرفنا أبطال في الرياضة والفن والعلوم والتكنولوجيا والإعلام وغيرها من المجالات من ذو الهمم والقدرات الخاصة.

ونوه المهندس تامر الحبال، منذ توجيه الرئيس بضرورة دمج ذو الهمم والقدرات الخاصة، كانت هناك برامج تأهيل وتدريب لهم بشكل مستمر، وهناك تشريعات خاصة بهم من أجل تذليل العقبات التي تواجهم، وكذلك قيام الدولة بتعين عدد منهم في وظائف حكومية.

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