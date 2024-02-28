عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط: خطة لتسويق منتجات الثانوية الزراعية وتشجيعهم

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

تفقدت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،  اليوم،  مدرسة الثانوية الزراعية المشتركة بدمياط، حيث رافقها خلال الزيارة  محمد رمضان مدير مديرية التربية والتعليم ومحمد عبد الرحمن مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية.

وبدأت " المحافظ " الزيارة بمتابعة سير العملية التعليمية بالفصول الدراسية ، للتأكد من انتظامها و التزام الطلاب بالحضور والاستفادة من اليوم الدراسى،  كما تفقدت المخبز الآلى بالمدرسة لمتابعة عملية الإنتاج به ، حيث تصل القوة الإنتاجية للمخبز ٤٥٠٠ رغيف سياحى فى الساعة ، واطلعت " الدكتورة منال عوض " على منظومة الإنتاج و ما تم تنفيذه من تدريب للطلاب تحت إشراف مديرية التموين..

و تفقدت " المحافظ " حظائر تربية المواشي وقسمى إنتاج الألبان و إنتاج المخبوزات و المواد الغذائية  ومنفذ البيع ، حيث حرصت على التواصل مع الطلاب والتعرف على خطوات الإنتاج، واشادت بما يقومون به من جهود متميزة لإنتاج منتجات ذات جودة عالية بدون مواد حافظة ، وأكدت على مدير المديرية بتشجيع الطلاب واشراكهم بمعارض و توسيع دائرة التسويق لمنتجاتهم ..

وفى سياق متصل،، اطلعت " محافظ دمياط " على المحاصيل التى تقوم المدرسة بزراعتها بالأراضى الزراعية المحيطة بالمدرسة والتى تبلغ مساحتها ٥٥ فدان ، وأكدت " الدكتورة منال عوض " أن المدرسة تمتلك مقومات مختلفة ، حيث وجهت بوضع خطة لتعظيم الاستفادة من تلك المقومات و الدفع بمعدلات الإنتاج بها ، وأكدت أيضًا أن المحافظة تهتم بملف التعليم الفنى حيث لفتت إلى أنه سيتم وضع مبادرات لتنمية مهارات الطلاب بما يتواكب مع رؤية الدولة نحو تطوير التعليم الفنى..

دمياط .. إزالة 47 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

FB_IMG_1709126622860
FB_IMG_1709126622860
FB_IMG_1709126615432
FB_IMG_1709126615432
FB_IMG_1709126619313
FB_IMG_1709126619313
دمياط التجارة الداخلية التموين والتجارة التموين والتجارة الداخلية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الثانوية الزراعية العملية التعليمية الفصول الدراسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2500 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد ساعات من تصريحات صندوق النقد

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. والبيض يستقر

عاود الهبوط مجددا| تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم

«قرب من 40»|ضربة جديدة لـ الدولار بالسوق السوداء بعد تصريحات صندوق النقد

انفراد .. تسجيل صوتي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة جواهرجي بولاق

خاص.. أول صور للمتهم بقتل جواهرجي بولاق الخواجة حسني الخناجري

اللاعب يرحب.. إعلامي يعلن عن صفقة نارية لنادي الزمالك

زيادة الدعم على بطاقة التموين 100 جنيه.. الوزارة تحسم الجدل: "ننتظر موافقة الحكومة"

موضوعات متعلقة

محافظ دمياط: إزالة 21 حالة تعدِ على أملاك الدولة بكفر سعد

ترشيحاتنا

أبو الغيط: استمرار العمل لوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات بشكل مستدام

زواج خدعة وفستان من غير بطانة؟! قصة البلوجر أروى قاسم التي أثارت الجدل عبر سوشيال ميديا

شاهدة على واقعة جواهرجي بولاق: المتهم كان رايح جاي بشنطة ونضارة| فيديو

خروج مستشفى كمال عدوان في غزة عن الخدمة بسبب نقص الوقود

تضرر 44% من مدارسنا.. إعلان صادم من الأونروا بشأن شاحنات المساعدات لغزة

منشور مثير لـ كهربا على إنستجرام .. شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منة فضالي تصدم متابعيها بأحدث جلسة تصوير | شاهد

مفاجأة| ماذا قال الحضري عن حسام حسن؟ والعميد يستبعد النني

في عيد ميلادها الـ30.. 10 صور آثارت الجدل لـ هاجر أحمد| شاهد

فستان جريء.. مي عمر تثير الجدل بملابسها| شاهد

فيديو

عواصف خطيرة.. سر تحذير الأرصاد من حالة الطقس

هبوط جديد للدولار بالسوق السوداء وتراجع الذهب | تفاصيل

صاحب مكتبة يكشف امرأة أرادت تصوير أوراق بـ"طلاسم سحر"| شاهد ماذا فعل!

زوجي بريء وحالتنا المادية كويسة.. زوجة المتهم بخطف حبيبة الشماع تكشف تفاصيل جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

اﻟﻤﺰﻳﺪ