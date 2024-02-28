محافظ دمياط: خطة لتسويق منتجات الثانوية الزراعية وتشجيعهم

تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، مدرسة الثانوية الزراعية المشتركة بدمياط، حيث رافقها خلال الزيارة محمد رمضان مدير مديرية التربية والتعليم ومحمد عبد الرحمن مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية.

وبدأت " المحافظ " الزيارة بمتابعة سير العملية التعليمية بالفصول الدراسية ، للتأكد من انتظامها و التزام الطلاب بالحضور والاستفادة من اليوم الدراسى، كما تفقدت المخبز الآلى بالمدرسة لمتابعة عملية الإنتاج به ، حيث تصل القوة الإنتاجية للمخبز ٤٥٠٠ رغيف سياحى فى الساعة ، واطلعت " الدكتورة منال عوض " على منظومة الإنتاج و ما تم تنفيذه من تدريب للطلاب تحت إشراف مديرية التموين..

و تفقدت " المحافظ " حظائر تربية المواشي وقسمى إنتاج الألبان و إنتاج المخبوزات و المواد الغذائية ومنفذ البيع ، حيث حرصت على التواصل مع الطلاب والتعرف على خطوات الإنتاج، واشادت بما يقومون به من جهود متميزة لإنتاج منتجات ذات جودة عالية بدون مواد حافظة ، وأكدت على مدير المديرية بتشجيع الطلاب واشراكهم بمعارض و توسيع دائرة التسويق لمنتجاتهم ..

وفى سياق متصل،، اطلعت " محافظ دمياط " على المحاصيل التى تقوم المدرسة بزراعتها بالأراضى الزراعية المحيطة بالمدرسة والتى تبلغ مساحتها ٥٥ فدان ، وأكدت " الدكتورة منال عوض " أن المدرسة تمتلك مقومات مختلفة ، حيث وجهت بوضع خطة لتعظيم الاستفادة من تلك المقومات و الدفع بمعدلات الإنتاج بها ، وأكدت أيضًا أن المحافظة تهتم بملف التعليم الفنى حيث لفتت إلى أنه سيتم وضع مبادرات لتنمية مهارات الطلاب بما يتواكب مع رؤية الدولة نحو تطوير التعليم الفنى..

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