الرئيس يعلن وصول جزء من أموال صفقة رأس الحكمة إلى البنك المركزي.. السيسي لبطلة «قادرون باختلاف»: يوم القيامة قولي لربنا هاته معانا| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

من المسافة صفر.. فصائل فلسطينية تعلن مـ.ـقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر بخان يونس

أعلنت فصائل فلسطينية، مقـ.تل جندي إسرائيلي وإصابة آخر خلال الاشتباكات مع قوة خاصة من مسافة صفر غرب خان يونس بقطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

إحنا مش بنخبي حاجة.. الرئيس السيسي يكشف تفاصيل أموال صفقة رأس الحكمة

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مشروع رأس الحكمة، قائلا: «إحنا واضحين مع الشعب المصري في طرح أي أمر، وإحنا صادقين ومش بنخبي حاجة».

الرئيس السيسي يطلب من مدبولي دعم صندوق "قادرون باختلاف" بـ10 مليارات جنيه

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “هذا الاحتفال فرصة لنا كلنا لنرى عظمة ربنا وقدرته فى خلقه وكمان الثمن اللي من المفترض نقدمه شكر وتقدير لما نحن فيه.. وهناك دور علينا كمجتمع وكحكومة ومسئولين فى كل المجالات تجاه كل شيء ليس فقط تجاه ولادنا وبناتنا القادرون باختلاف”.

الرئيس يعلن وصول جزء من أموال صفقة رأس الحكمة إلى البنك المركزي

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مشروع رأس الحكمة، قائلا: "إحنا واضحين مع الشعب المصري في طرح أي أمر ".

الرئيس السيسي لحسين الجسمي: إحنا إخوات وأهل الإمارات حبايبنا

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه للمطرب حسين الجسمي قائلا: "أشكرك على كلامك الجميل وأحاسيسك الجميلة وإحنا فعلا اخوات يا حسين".

بطل من ذوي الهمم يطلب عضوية الزمالك من الرئيس.. وحسين لبيب يلبي فورا

أجرى الإعلامي هاني حتحوت، اختبارا في المعلومات الرياضية مع أحد أبطال ذوي الهمم، وأثبت البطل حبه لكرة القدم.

الرئيس السيسي لبطلة قادرون باختلاف: يوم القيامة قولي لربنا هاته معانا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لروضة، أحد أبطال قادرون باختلاف خلال احتفالية “قادرون باختلاف”، في نسختها الخامسة، والمنعقدة بمركز المنارة: “أنا هطلب منك طلبين يا روضة إنك تسمحيلي إني أتشرف وأسلم عليكي، والطلب التاني يوم القيامة تقولي لربنا هاته معانا”.

في لقطة إنسانية.. الرئيس السيسي يقبل يد طفلة من ذوي الهمم| شاهد

تألقت الطفلة روضة في إلقائها للشعر أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية “قادرون باختلاف”، حيث أبهرت الحضور بأدائها الرائع، ومن ثم شكرها الرئيس وقبل يدها في لقطة إنسانية وسط تصفيق الحضور.

أنا آسفة اتوترت.. السيسي يتدخل لمساعدة رنا رئيس خلال احتفالية “قادرون باختلاف"

توترت الفنانة رنا رئيس، خلال تقديمها مشهدا تمثيليا مع الطفلة رقية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية “قادرون باختلاف”، قائلة: “أنا آسفة يا سيادة الريس أنا أتوترت أنا متأسفة حضرتك لك هيبة ”.

الرئيس يشكر ذوي الهمم.. السيسي: يومكم جميل وبنعيش عليه السنة كلها

شارك الفنان شيكو في احتفالية قادرون باختلاف بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وظهر على المسرح ومعه فتاتان من أبطال ذوي الهمم.