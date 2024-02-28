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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وداعا للطبيب الإنسان.. مات إثر أزمة قلبية وزملاؤه وأهله يودعونه بجنازة مهيبة بطنطا

الطبيب الراحل
الطبيب الراحل

شهدت مدينة طنطا في محافظة الغربية استمرار حالة الوجيعة والحزن بين الأسر والعائلات بمدينة طنطا بمحافظة الغربية عقب وداع الطبيب الشاب في زهرة ربيع شبابه"عبد الله جمال " في نهاية العقد الثالث من عمره في مشهد جنائزي مهيب بدأت بالصلاة علي جثمانه بالمسجد الكبير بوسط مقابر عوارة ودفن بمقابر أسرته وسط دموع الفراق والحزن العميق الذي انتاب أفراد زملائه من الأطباء وجيرانه .

وكان العاملون  بمستشفي المنشاوي شهدت شيوع حالة الصدمة  والحزن عقب انتشار خبر  وفاة الدكتور "عبد الله جمال محمد الجمال" اخصائي زمالة التخدير أثناء عمله إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أودت بحياته في الحال بسبب الإجهاد الزائد أثناء عمله وتعامله في تقديمه خدمة الرعاية الصحية للمرضي داخل غرف العمليات المركزة.

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وكانت مديرية الصحة بطنطا برئاسة الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة نعت الشاب لوفاته المفاجىء وقدمت العزاء إلي أسرته في رحيله المفاجئ بمشاركة وفد من زملائه الأطباء من أبناء جيله .

في ذات السياق دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك وتويتر حالة من بوستات العزاء تضمنت عرض ذكريات الطفولة مع الطبيب الراحل كونه كان يتمتع بحسن الخلق فضلا عن علاقته الطيبة طوال مايقرب من 30 سنة من فترة حياته مناشدين الجميع بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

أكد الدكتور محمد سلام مدير مستشفي المنشاوي بطنطا أن رحيل الطبيب الشاب أثناء عمله بغرف العمليات الحرجة لافتا بقوله "الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين كان حسن الشباب واتسم بدماثة الأخلاق " .

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كما أشار مدير المستشفى أن زملاء الطبيب الراحل دشنوا صدقات جارية مضيفا بقوله "أقاموا الصدقات الجارية ووزعوا المصاحف علي روح زميلهم الفقيد الذي مات في زهرة شبابه " .

الجدير بالذكر أن صلاة الجنازة أقيمت على جثمان الطبيب الفقيد بأكبر مساجد مدينة طنطا في عوارة وسط مشاركة الأهل وأقاربه وزملائه من أبناء المهنة في مشهد جنائزي مهيب حتي دفنه بمثواه الاخير بمقابر أسرته .

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