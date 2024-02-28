الشركة المصرية لتوزيع الغاز تناشد أهالي شبرا مصر بسبب أعمال صيانة بالمنطقة

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن تاون جاس، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، تنفيذ أعمال صيانة طارئة بمنطقة شبرا مصر، تحديدا بشارع أحمد حلمي، بجوار كوبري أبو طاقية، اليوم الثلاثاء الموافق 29 فبراير 2024، بدءاً من الساعة التاسعة مساءً وحتى الانتهاء من الأعمال.

وتهيب الشركة بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور برائحة الغاز الطبيعي، كما تؤكد الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء لن يتم قطع الغاز عن أي عميل. وأكدت الشركة إنه وجب التنوية لطمأنة العملاء بشأن انتشار الرائحة، وفي حالة وجود أي استفسار يرجى التكرم بالاتصال من اي تليفون أرضي بطوارئ الشركة على 129، أو خدمة العملاء 19129.