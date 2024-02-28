تنفيذ دورة تدريبية في الأزمات والكوارث بمركز شباب بمدينة القصير

انطلقت اليوم الأربعاء، الدورة التدريبية في مركز شباب مبارك بالقصير بمحافظة البحر الأحمر، والتي تهدف إلى تعزيز قدرات الشباب في التعامل مع الأزمات والكوارث.

نظمت الدورة التدريبية بالتعاون بين أندية التطوع ومركز شباب القصير بمدينة القصير، وشهدت مشاركة واسعة من الشباب المهتمين بتطوير مهاراتهم في التعامل مع الأوضاع الطارئة والكوارث، حيث تم تغطية مجموعة واسعة من الموضوعات المتعلقة بالأزمات والكوارث وكيفية التصرف فيها بطريقة فعالة.

تضمنت الدورة جلسة تدريبية ونقاشات جماعية، وتم تبادل الخبرات بين المشاركين، وتم تناول موضوعات مثل تحليل المخاطر، وتنظيم الاستجابة الطارئة، وإدارة الأزمات الطبيعية والبيئية، والاتصالات في الأزمات، وغيرها من المواضيع ذات الصلة.

تعد هذه الدورة الأولى من سلسلة من الأنشطة التدريبية التي ستعقد ضمن خطة أندية التطوع لهذا العام، حيث سيتم تنظيم مزيد من الدورات وورش العمل لتمكين الشباب من المساهمة في تنمية المجتمع والتعامل مع الأوضاع الطارئة.