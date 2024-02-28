دعاء استقبال شهر رمضان .. كلمات المشتاقين لأفضل أيام العام

دعاء استقبال شهر رمضان ننتظر نحن المسلمون شهر رمضان بلهفة وشوق كبير ، فهو شهر الخير والبركة والصيام والقرآن والقيام والركوع والسجود وصلة الأرحام ، فهو شهر كله كرم وبركة وخير، وبهجة وسرور، فيها الدعاء المستجاب، على المسلم أن يستقبله بالصلاة والذكر والاستغفار ، وأن يكثر من الدعاء فيكون استقبال شهر رمضان بالدعاء ، فهو شهر النفحات والعطايا من الرحمن، وفي السطور التالية دعاء استقبال شهر رمضان.



ويستحب في دعاء استقبال شهر رمضان



اللهم اجعل ما تبقى من أيام شعبان جابرة للقلوب ساترة للعيوب، ماحية للذنوب مفرجة للكروب. كذلك اللهم إن شوقنا لشهرك، قد زاد يا رب لا تحرمنا وأحبتنا من صيامه وقيامه.



اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه أجاب الله لكم الدعاء، وأبعد عنكم البلاء ورفع شأنكم في الأرض والسماء.



اللهم أهله علينا بالخير والسلامة والإسلام وكل عام وانتم بخير. اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام.



ودعاء استقبال شهر رمضان كان المسلمون يدعون ويقولون اللهم أظلّ شهر رمضان وحضر فسلّمهُ لي وسلمني فيه وتسلمه مني.



- اللّهُمّ بلّغنا رمضان وأعنّا على صيامه وقيامه على الوجه الّذي يُرضيك عنّا، اللّهُمّ اجعل عملنا كُلّهُ خالصا لوجهك الكريم.



-اللهم إن شوقي لشهرك قد زاد ف ي رب لا تحرمني واحبابي صيامه وقيامة. قبل شهر رمضان افتح خزينة قلبك احذف رتب سامح اغفر تجاوز، واكتب على بابها إلا من أتى الله بقلب سليم. وتمضي بنا الأيام وتتعاقب الأسابيع وتتوالى الشهور، ويقترب منا قدوم شهر الخير والبركة والرحمات اللهم بلغنا رمضان.



-اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه على نومة الغافلين. وهب لي فيه اليسر والعافية إنك على كل شيء قدير وقربني فيه إلى مرضاتك، وجنبني فيه من سخطك ونقماتك ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا رحم الراحمين.



- اللهم بلغنا رمضان وأدخله علينا بالأمن والسلام . اغفر لنا يا منان يا رحيم وتقبل دعائنا يا ذا الجلال والاكرام اللّهُمّ اجمع على الهُدى أمرنا، وأصلح ذات بيننا، وألّف بين قُلُوبنا.



كما يستحب أن نقول أيضًا في دعاء استقبال شهر رمضان اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه أجاب الله لكم الدعاء، وأبعد عنكم البلاء ورفع شأنكم في الأرض والسماء. اللّهُمّ بلّغنا رمضان واجعلنا فيه من عتقائك من النار. اللهم أهله علينا بالخير والسلامة والإسلام وكل عام وانتم بخير. اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام.

دعاء لشهر رمضان



دعاء لشهر رمضان على المسلم أن يفوز ويستغل شهر رمضان فهو فرصة منحها الله عز وجل، للمسلم عليه استغلالها، وجمع أكبر قدر من الحسنات في هذا الشهر فهو شهر واحد في العام كله ، فلا ننشغل كثيرا بالدنيا في هذا الشهر الكريم بل أن نخفف من أعمالنا الدنيوية ونكرس وقت أكبر للعبادة والبعد عن أي ذنب أو معصية والنية الصادقة في التخلي عن الذنوب فليس الصيام هو صيام طعام وشراب فقط بل صيام عن الذنوب والمعاصي.

ومن الكلمات التي ذكرت دعاء لشهر رمضان اللهم اجعله شهر عز للإسلام والمسلمين اللهم اجعله شهراً، للنصر والتمكين للإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين.



اللهم بلغنا رمضان وأزرُقنا توبة ترُضيك عنا وأجعل لنا نصّيبا من رّحمتك واجعلنا من الصائمين الذاكرين وممن يفوزون برضاك يا رب. دعاء امير المؤمنين علي في استقبال شهر رمضان اللهم إني اسألك خير هذا الشهر وفتحه ونوره ونصره وبركته وطهوره.



ونقول في دعاء لشهر رمضان اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والمسارعة إلى ما تحب وترضى والعافية المجللة والرزق الواسع ودفع الأسقام اللهم ارزقني صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه .



اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات ، وأقلني فيه من الخطايا والهفوات، ولا تجعلني فيه غرضا للبلايا والآفات واشرح وآمن به صدري بأمانك يا أمان الخائفين.



اللهم وفقني فيه لموافقة الأبرار ، وجنبني فيه مرافقة الاشرار، واوني فيه برحمتك إلى دار القرار واهدني فيه لصالح الأعمال، واقض لي الحوائج والآمال.

ومن الكلمات الرائعة التي كتبت في دعاء لشهر رمضان اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، ونحن في أتم الصحة وراحة البال وأجعلهُ خاتمة لخطايانا.

اللهم اشحنه بعبادتنا إياك ، و زين أوقاته بطاعتنا لك ، و أعنا في نهاره على صيامه ، و في ليله على الصلاة و التضرع إليك ، و الخشوع لك ، و الذلة بين يديك حتى لا يشهد نهاره علينا بغفلة ، ولا ليله بتفريط .

اللهم و اجعلنا في سائر الشهور و الأيام كذلك ما عمرتنا ، و اجعلنا من عبادك الصالحين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة ، أنهم إلى ربهم راجعون ، و من الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون .

-اللهم إني عفوت عمن أساء إلي اللهم إني سامحت من اغتابني، اللهم إني سامحت جميع المسلمين وأنا اطلب من كل شخص أخطئت في حقه أن يسامحني اللهم إني قد سامحت كل من أساء لي. اللهم إني قد عفوت عن جميع خلقك وعن كل من ظلمني أو اغتابني، فأعف عني واكرمني بعفوك ورحمتك ورضاك يا كريم.

- اللهم ورحم من فارقونا واجمعنا بهم في الفردوس الأعلى امين يا رب. اللهم اجعلنا ممن يصومه ويقومه إيماناً واحتساباً، اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا.

- اللهم اجعله شهر عز للإسلام والمسلمين اللهم اجعله شهراً، للنصر والتمكين للإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان وأزرُقنا توبة ترُضيك عنا وأجعل لنا نصّيبا من رّحمتك واجعلنا من الصائمين الذاكرين وممن يفوزون برضاك يا رب.

دعاء حلول شهر رمضان

دعاء حلول شهر رمضان مع انتظار الإعلان عن شهر رمضان المبارك، تسيطر على العالم العربي والإسلامي حالة من السعادة مع رؤية الهلال ويتبادل الأهالي والاصدقاء التهاني عبر الرسائل ، والأدعية، وعلى كل مسلم يرغب بالفوز بالحسنات التي يمنحها الله عز وجل له عليه من الإكثار من العبادة في هذا الشهر الكريم.

-اللھم اجعل قدوم شهر رمضان قدوم خير على الإسلام والمسلمين وفي جميع بلاد المسلمين ، وبلغناه اياه جميعا على خير الأحوال وأفضلها .

-اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان ، والسلامة و الإسلام ، والعافية المجللة والرزق الواسع، و دفع الاسقام، اللهم ارزقنا صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه، وسلمه لنا، وتسلمه منا و سلمنا فيه يا رب العالمين .

وقبل حلول شهر رمضان نقول دعاء حلول شهر رمضان اللهم أعنا على صيام نهاره وقيام ليله، وبلغنا ليلة القدر يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا الله .

اللهم أعنا على طاعتك على الوجه الذي ترضاه منا يا كريم .

اللهم اجعلنا من عبادك في رمضان ، ولا تجعلنا من عباد رمضان ، اللهم وأعنا على طاعتك فيه وفي غيره من الشهور يا الله .

اللهم يا رحمن يا معلم القرآن يا خالق الإنسان ومعلمه البيان سبحانك يا رب فلك الحمد كله.. ولك الشكر كله.. وبيدك الخير كله.. اللهم بلغنا رمضان ، واجعل قدومه علينا قدوم خير وبركة وتفريجا للهموم ، اشتقنا يا رمضان.

كما يفضل أن نقول في دعاء حلول شهر رمضان اللهم بلغنا تمام الأشياء وتحقق الأحلام وسماع صوت التراويح وطيب العيش وتيسير الصعوبات، وتسخير الكون و الحياة ونحن ومن نحب بصحة وعافية يا الله .

- اللهم إني أسألك بحق هذا الشهر ، وبحق من تعبد لك فيه من ابتدائه إلى وقت فنائه، أن تصلي على محمد وآله، وأهلنا فيه لما وعدت أولياءك من كرامتك، وأوجب لنا فيه ما أوجبت لأهل المبالغة في طاعتك، واجعلنا في نظم من استحق المكان الرفيع الأعلى برحمتك.

كما يستحب أيضًا دعاء حلول شهر رمضان اللهم سلم رمضان لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه، وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا، اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين، وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه على نومة الغافلين، وهب لي فيه اليسر والعافية، إنك على كل شيء قدير، وقربني فيه إلى مرضاتك، وجنبني فيه من سخطك ونقماتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين.