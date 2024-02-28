بشرة خير .. البترول تصدر أول شحنة بولى إيثيلين لأسبانيا

نجحت الشركة المصرية لإنتاج الايثيلين ومشتقاته (إيثيدكو)، التابعة لوزارة البترول فى تصدير أول شحنة من منتج البولى إيثيلين المعاد تدويره إلى أسبانيا وذلك بعد النجاح الذى حققته الشركة فى تسويق المنتج محلياً والإقبال الكبير عليه.

وأشاد الكيميائى هشام رياض رئيس الشركة بجهود العاملين بإيثيدكو فى تحقيق هذا الإنجاز من خلال التعاون المثمر بين ادارات التسويق والمبيعات والتخطيط والإنتاج والمعامل والبحوث والعامة للبولى ايثيلين خلال كافة مراحل العمل والانتاج والبحوث والتخطيط وحتى الوصول إلى مرحلة التصدير، مؤكداً أن هذا الانجاز يأتى فى إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الهادفة إلى تحقيق الاستدامة باعتبارها أولوية لصناعة البترول والغاز وتنفيذاً لرؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.



جدير بالذكر أن إيثيدكو كانت قد بدأت فى تطبيق استراتيجية إعادة تدوير المنتجات غير التامة فى ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٣ بهدف انتاج منتج نهائى من البولى إيثيلين المخرز لاعادة تدويره واستخدامه مرة أخرى أو تحويله إلى مادة أولية لمنتجات جديدة وهى منتجات يمكن تصنيفها على أنها منخفضة التكلفة، وذلك فى اطار توجه الشركة نحو عمليات إعادة التدوير باعتبارها مكوناً رئيسياً للتوجه العالمى للاقتصاد الدائرى وجزءاً من الحلول البيئية يساعد فى تحقيق قيمة مضافة لمنتجات تعتبر إلى حد كبير مخلفات مما يساهم فى تحقيق ضبط التكلفة الانتاجية وتقليل استخدام الموارد الطبيعية الأولية.