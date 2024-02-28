بمشاركة 50 لاعباً.. استمرار تدريبات المشروع القومي لذوي الهمم بدسوق وكفر الشيخ

تواصل مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، المشروع القومي للأفراد ذوي الإعاقة بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، الذي بدأ في فبراير ويستمر لمدة سبعة أشهر، وذلك بمركزي كفر الشيخ ودسوق بمشاركة 50 لاعباً ولاعبة بكل مركز، يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المشروع يقدم بمركزي كفر الشيخ ودسوق للاعبين القادرين باختلاف من ذوي الإعاقات الحركية المشاركين في ألعاب كرة طائرة جلوس، تنس الطاولة، ألعاب القوى، رفع الأثقال بتواجد مدربين متخصصين في رفع قدرات اللاعبين، مشيراً إلى أنه تم الإعلان عن رابط إلكتروني للمشاركة بالمشروع القومي لدعوة ذوي القدرات الخاصة للاشتراك بالمراكز الرياضية.

كما أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن وزارة الشباب والرياضة تقدم دعماً كبيراً لذوي الهمم من خلال تقديم البرامج والمشروعات المعدة لهم خصيصا على مدار العام، لافتا إلى وضع القيادة السياسية ملف قادرون باختلاف في صدارة أولويات خطة الدولة لدعم المواهب الرياضية وإعداد أبطال رياضيين يحملون اسم مصر في المنافسات البارالمبية.

يقدم المشروع القومي لذوي الإعاقة بإشراف الدكتور عمرو حداد، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية وغادة جمال الدين مدير الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، ويقام بمركزي كفر الشيخ ودسوق، بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، متابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية، الدكتور محمد محروس منسق عام ومتابع المشروع، تدريب عبد الفتاح الوكيل وشيماء عيد مدربي المشروع.

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