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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلام عبري: الصحة العقلية لـ 85% من الجنود الإسرائيليين في خطر

صدى البلد

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، عن إنشاء مركز وعيادة نفسية لعلاج ما بعد الصدمة للجنود النظاميين والدائمين في جيش الاحتلال الإسرائيلي، محذرين من أن الصحة العقلية للجنود في خطر. 

وبحسب موقع وآلا العبري، وحتي الآن عاد نحو 85% من الجنود الذين كانوا بحاجة إلى علاج نفسي إلى القتال. 

وافتتحت الهيئة الطبية المركز الجديد لخدمات الصحة النفسية أمس الثلاثاء. 

وكشف تقرير آخر، نشرته صحيفة جيروزليم بوست العبرية، أن إسرائيل تواجه موجة من الصدمات النفسية الأشد خطورة منذ تأسيسها، بحسب خبراء الطب النفسي. 

وأضاف التقرير أن نظام الصحة العقلية في إسرائيل غارق بالفعل في طلبات المساعدة التي لم يتم حلها. وتمتد قوائم الانتظار لعدة أشهر، وتكافح المنظمات الصحية لإدارة العدد المتزايد من حالات الصحة العقلية، وهو حجم لم يسبق له مثيل.

وتوقع خبراء الطب النفسي مؤخرًا أن واحدًا من كل ثلاثة أشخاص في إسرائيل تأثروا بشكل مباشر أو غير مباشر بالحرب- بما في ذلك عائلات وأصدقاء الأسرى- قد يصابون باضطرابات ما بعد الصدمة (تروما) في الأشهر المقبلة، أي 30% من السكان.

وتتعامل خطوط الاستغاثة الساخنة مع أكثر من 100.000 مكالمة، وهو أمر غير مسبوق منذ إنشاء المركز.

كما شهدت صناديق المرضى أيضًا زيادة كبيرة في الاستفسارات المتعلقة بالصحة العقلية.

على سبيل المثال، أبلغت "منظمة للخدمات الصحية" عن زيادة بنسبة 25% في استخدام الأدوية النفسية، وزيادة بنسبة 52% في الحالات المرتبطة بالقلق، وزيادة بنسبة 45% في تشخيصات ما بعد الصدمة.

عبري

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