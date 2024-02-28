تركي آل الشيخ يوجه دعوة للبطل عبد الرحمن لمباراة الأهلي والزمالك بكأس مصر

وجه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية دعوة إلى الطفل عبد الرحمن أحد أبطال الاحتفالية الخامسة لـ قادرون باختلاف.



وكتب تركي ال الشيخ من خلال حسابه الشخصي اكس:" حبيبي عبد الرحمن انا بوجه دعوه ليك لحضور مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر ".



وخلال الاحتفالية، عبر عبد الرحمن مصطفى كامل، عن أمنيته وطلبه بالحصول على عضوية نادي الزمالك، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على تحقيق أمنيته، وسط استجابة سريعة من حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الذي وعد بإنهاء إجراءات عضوية عبد الرحمن مصطفى كامل في نادي الزمالك في أسرع وقت.



وفي إطار دعم النادي للمواهب والأبطال من أصحاب الهمم، سيشارك عبد الرحمن مصطفى كامل في الأستوديو التحليلي لمباراة الزمالك والداخلية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري، عبر قناة الزمالك غدًا الخميس.